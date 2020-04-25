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Büyükşehir’den deneme sınavı

ERZURUM HABERLERİ  | 25.04.2020 14:09 | Son Güncelleme

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, eğitime yönelik hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.

Büyükşehir’den deneme sınavı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, eğitime yönelik hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için bugüne kadar her türlü materyal imkânı sunan Büyükşehir Belediyesi, 26 Nisan Pazar günü de ücretsiz online deneme sınavı gerçekleştirecek. Temel Yeterlilik Testi (TYT) deneme sınavı için başvurular Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin www.erzurum.bel.tr./onlinesinav adresi üzerinden 25 Nisan Cumartesi günü saat 24.00’e kadar yapılabilecek.
Üniversite sınavlarına hazırlık yapan öğrencilere çağrıda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, öğrencilerin online deneme sınavı fırsatını mutlaka iyi değerlendirmelerini istedi. Sekmen, eğitim konusunun Büyükşehir Belediyesi’nin önceliklerinden birisi olduğuna işaret ederek, “Üniversiteye hazırlık yapan öğrencilerimizin başarılı olmalarını sağlamak; şehrimizin eğitimdeki başarı sıralamasını da yakından ilgilendiriyor. Bu manada Erzurum’da üniversite adayı gençlerimize kaynak kitaplar, testler ve deneme sınavları gibi çeşitli materyallerin dağıtımını senelerdir devam ettiriyoruz. Yine geçtiğimiz yıllarda da deneme sınavları gerçekleştirmiş ve öğrencilerimizin üniversiteye hazırlık süreçlerine katkıda bulunmaya çalışmıştık” diye konuştu.
Bu yıl Covıd-19 salgını sebebiyle eğitim öğretime verilen zorunlu aranın öğrencileri yeni bir takım planlamalar yapmak durumunda bıraktığını kaydeden Başkan Sekmen, “Eğitim süreci artık evlerde online olarak devam ettiği için biz de planlamamızı bu doğrultuda yaptık. Üniversite sınavlarına hazırlık yapan gençlerimiz için online TYT deneme sınavı programladık. Bu sınava katılabilmek için öğrencilerimizin 26 Nisan Pazar gününden önce yine online olarak kayıt yaptırmaları gerekiyor. Erzurum Büyükşehir Belediyemizin resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek olan sınav için tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda. Sınava katılacak olan gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Şartlar ve koşullar her ne olursa olsun, eğitime yönelik hizmet ve desteklerimiz, yatırım, plan ve projelerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

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