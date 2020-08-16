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Büyükşehir’den deprem standı

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.08.2020 16:35 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi asrın felaketi 17 Ağustos depremini unutturmamak ve vatandaşları deprem konusunda bilgilendirmek için stant kurdu.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin ve Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşı deprem konusunda bilgilendirmek için yürüyüş yolunda stant kurdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi asrın felaketi 17 Ağustos depremini unutturmamak ve vatandaşları deprem konusunda bilgilendirmek için stant kurdu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin ve Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşı deprem konusunda bilgilendirmek için yürüyüş yolunda stant kurdu. Cumartesi günü kurulan stant 17 Ağustos Pazartesi gününe kadar açık kalacak.
Stantta Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin deprem ile ilgili gerçekleştirdiği çalışmaları içeren kitapçıklar vatandaşlara verildi. Hediye edilen kitapçıkların yanı sıra stantta bulunan görevli personel, deprem zamanı çekilen fotoğraflarla depremin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.
Öte yandan, Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi, deprem çalıştayı ve diğer faaliyetleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deprem gerçeğini canlı tutmayı amaçlıyor. Deprem Eğitim Merkezi’nde çocuk, genç ve yetişkin bireylere, teorik ve simülasyon cihazı ile uygulamalı deprem eğitimi veriliyor.

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