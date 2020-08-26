Büyükşehir’den dopdolu Zafer Bayramı programı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “30 Ağustos Zafer Bayramı” kutlamaları için hazırlıklarını tamamladı. Pandemi nedeniyle vatandaşlara kapalı olarak gerçekleştirilecek ve dünyaca ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu’nun konserinin yer aldığı etkinlikler, ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “30 Ağustos Zafer Bayramı”nın 98. yıl dönümü nedeniyle 28-29-30 Ağustos tarihlerinde özel bir kutlama programı hazırladı. Söyleşiden sergiye, konserden anma programına kadar üç gün sürecek etkinlikler pandemi süreci nedeniyle vatandaşlara kapalı olarak gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkent’in billboardları, bulvar ve caddeleri Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenecek.

Sanal turla milli mücadele sergisi

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan etkinlik programı dopdolu içeriğiyle Başkentlilere yakışır bir şekilde kutlanacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında 1922’de Dumlupınar’da zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un 98. yıl dönümünde ilk etkinlik 28 Ağustos Cuma günü saat 14.30’da Zafer Çarşısı’nda açılacak “Milli Mücadelemiz ve Atatürk” temalı karma sergi ile başlayacak. Covid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre sınırlı sayıda vatandaşın içeri alınacağı sergi aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde 4 Eylül tarihine kadar sanal turla gezilebilecek.