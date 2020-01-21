Büyükşehir’den, ev ve süs hayvanları satıcılarına sınavlı eğitim

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ev ve süs hayvanları satıcılarına yönelik eğitim düzenledi. Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olanlar, verilen sertifikalar sayesinde iş yeri açma belgesi sahibi olabilecekler.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Gaziantep Tarım İl Müdürlüğü iş birliğinde ev ve süs hayvanlarının satışı yapanlara yönelik eğitim verildi. Eğitimde, Gaziantep Hayvanat Bahçesi ekibi; hayvan beslenimi, barınak şartları, aşı periyotları, üretimlerde dikkat edilmesi gerekenler, hayvan hastalıkları belirtileri gibi birçok teknik konularda bilgi verildi. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen sokak hayvanlarına yönelik denetimler ve takip sistemi hakkında merak edilen sorulan yanıtlandı. Öte yandan ev ve süs hayvanları üretimi ve satışı konusunda 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun belirttiği yükümlülükler ve sorumluluklar bildirildi, barınağın nasıl temizleneceği anlatıldı.

8 saat süren, 150 kişinin katıldığı, teorik ve pratik olmak üzere 2 bölümden oluşan eğitimin sonunda katılımcılara çoktan seçmeli sınav yapıldı. Sınavda başarılı olan katılımcılara 10 gün içerisinde sertifikaları verilecek.

Eğitim hakkında konuşan Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, her yıl belediyenin rutin olarak eğitimlerin verildiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu eğitimle verilen seritifika olmazsa ev ve süs hayvanı satanlar iş yerlerini açamıyorlar. 5199 sayılı kanun gereği mutlaka bu eğitimleri almaları gerekiyor. Verilen sertifikalarla bu iş yerini açmak gereken ruhsatı almış oluyorlar. Eğitimler teorik ve pratik olarak yapılıyor. Hayvan nasıl beslenir, hayvan hastalıkları, işyerinin nasıl standartlara sahip olması gerekiyor bunlar konuşuldu. Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nden gelen arkadaşlar kanun yükümlülüklerini, Tarım il Müdürlüğü’nden gelen arkadaşlar ise bulundurdukları ortamın hijyeni konusunda bilgilendirdiler. Hayvanat Bahçesi’nde çalışan arkadaşlarımız ise besleme ve bakımı için bilgilendirdi. Bu hayvanlar yetiştirilirken yapılan en büyük hata hijyen ve koşullarda yapılan yanlışlar. Merdiven altı üretimlerde çok yaşanıyor. Belli alanlarda belli sayıların olması, yazlık ve kışlık barınakları, ve veteriner hekimlerin sürekli kontrol etmesi gerekiyor. Bunlar yapılmayınca hastalanıyorlar ve tedaviyi amprik kendi bildikleri yöntemlerle yapmaya çalışıyorlar. En büyük eksiklik eğtimsizlik bu konuda, bakım ve tedavi konusunda büyük bilgi eksiklikleri mevcut.”

