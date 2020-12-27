Büyükşehir’den filyasyon ekiplerine güçlü destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Pandemi süreci ile etkin mücadele kapsamında filyasyon çalışmalarında görevlendirdiği 63 araç ve 84 personel, filyasyon ekiplerine önemli bir destek sağlıyor. Büyükşehir’in desteği sayesinde filyasyon ekipleri hızlı hareket imkânına kavuşuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla talimatıyla şehirdeki sağlık camiasına güçlü bir destek verilerek belediyenin tüm imkanları koronavirüs ile mücadelede seferber ediliyor.

Türkiye’de vakaların ilk görüldüğü 11 Mart’tan bu yana ilçeler dahil olmak üzere virüsle mücadelede kullanılmak üzere maddi desteğin yanı sıra maske, dezenfektan gibi konularda yoğun bir çalışma yürütülmesini sağlayan Başkan Büyükkılıç’ın, filyasyon ekiplerinin hareket alanını genişletmek ve kolaylaştırmak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü’ne görevlendirdiği 63 araç ve 84 personel ekiplere önemli bir destek sağlıyor.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, koronavirüs ile mücadelede fedakârca çalışan sağlık çalışanlarının hakkının ödenemeyeceğini belirterek, hem bulaş riskini ortadan kaldırmak hem de filyasyonda görevli sağlık çalışanlarının hareket alanını genişletmek amacıyla araç ve personel desteği sağladıklarını belirtti.

Pandemi sürecinin en başından beri mücadele kapsamında belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarımız kadar sahada görev yapan filyasyon ekiplerimiz de büyük önem taşıyor. Bulaş riskini en aza indirebilmek salgınla mücadelede en etkili silahlarımızdan biri. Bunun için de filyasyon ekiplerimizin sahadaki çalışması ve vaka bildiriminin ardından hızla hareket etmesi büyük önem taşıyor. Hızlı hareket edebilmek için de personel ve araç desteği gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak İl Sağlık Müdürlüğü’ne görevlendirdiğimiz 63 araç ve 84 personel bu anlamda önemli bir açığı kapatıyor.” ifadelerini kullandı.

