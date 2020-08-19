Büyükşehirden gençlik atölyeleri

Antalya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin hayatın her alanında aktif olarak yer alabilmesi, kendi projelerini hayata geçirebilmeleri ve onların kişisel gelişimlerine destek olabilmek amacıyla ‘Gençlik Atölyeleri’ programını hayata geçiriyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştirilecek program kapsamında pek çok farklı konuda alanında uzman kişilerin katılımıyla atölyeler gerçekleştirilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından planlanan ‘Gençlik Atölyeleri’ programı kapsamında; proje yazma, dijital öğrenme alanları, girişimcilik, proje fikir atölyesi, oyun ve e-spor gibi birçok farklı alanda belirli aralıklarla atölyeler düzenlenecek.

İlk gençlik atölyesi: ‘sözün büyüsü’

Gençlik Atölyeleri’nin ilki kelimelere ve yazmaya dair ‘Sözün Büyüsü’ atölyesi ile başlıyor. 24 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00 - 21.30 arasında planlanan program, yazar ve metin danışmanı Göksel Bekmezci tarafından zoom programı üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.

Uzmanlardan atölye çalışması

Program kapsamında; 26 ve 29 Ağustos’ta, gençlerin kendi projelerini hayata geçirebilmeleri, Antalya ve pandemi sürecinde ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili proje üretebilmeleri için Proje Fikir Atölyesi, 28 Ağustos’ta ise oyunun yaşamımızdaki, eğitimdeki yeri ve gelecekteki sektörlere dair Eğitim Araçları ve Program Tasarımcısı Tuğba Çanşalı tarafından Oyun ve Sektörler Atölyesi gerçekleştirilecek. 2 Eylül’de ise Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Secen Özer ve Öğrenci Azra Döngel tarafından E-Spor deneyimleri Atölyesi gerçekleştirilecek.

Korona virüs tedbirleri kapsamında online olarak ‘zoom’ programı üzerinden gerçekleşecek atölyelere internet adresinden başvurmak mümkün. Atölyelere katılmak isteyenler 0242 321 24 70 numaralı telefondan da detaylı bilgi alabilecek.

