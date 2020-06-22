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Büyükşehir’den grup yollarına bakım

ANTALYA HABERLERİ  | 22.06.2020 11:24 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi ilçelerde çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Büyükşehir’den grup yollarına bakım

Antalya Büyükşehir Belediyesi ilçelerde çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Manavgat ilçesinden Gündoğmuş ilçesine geçiş sağlayan grup yolunda stabilize çalışması yapıyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı alt yapı ekipleri Manavgat’a bağlı Çavuşköy, Uzunlar, Halitağalar ve Çamlıtepe mahalleleri grup yolunda zamanla deforme olan bölgeleri iş makinaları ile söküyor, yağmur suyunun yolu bozmaması için belirlenen bölgelere büz koyarak şarampolleri temizliyor. Kırsal Hizmetler ekipleri, ocaktan getirdiği malzemeyi yola sererek silindir ile sıkıştırıyor. Manavgat’tan Gündoğmuş ilçesine geçiş sağlayan 20 km’lik grup yolu çalışmaların tamamlanmasının ardından daha konforlu hale gelecek.

Büyükşehir’den grup yollarına bakım

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