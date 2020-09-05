Büyükşehir’den gürültü kirliliği mücadelesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumlu bulunduğu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 8 Haziran 2016 tarihinde aldığı yetki devri ile Menteşe, Ula, Datça, Köyceğiz, Dalaman, Seydikemer, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde gürültü denetimlerini sürdürüyor. Bodrum, Milas, Marmaris, Fethiye, Ortaca ilçelerinin kendi gürültü yetki devirleri var.

Gürültü yetki devri; Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında eğlence yeri, işletme, tesis, atölye vb. işletmelerin gürültülerin ölçülmesi, eğlence yerleri için canlı müzik izin belgesine esas ilgili ilçe belediyesine görüş verilmesi, ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı faaliyette bulunan işletmelere Çevre Kanununa istinaden idari işlem uygulanması hususlarını kapsıyor.

Gürültü ile ilgili yapılan denetimler neticesinde ölçülen gürültü değerlerinin ilgili yönetmelik sınır değerlerini aşılması durumunda 44 bin 245 TL, canlı müzik izin belgesi bulunmadan faaliyette bulunulmasının tespiti halinde 22 bin 109 TL idari para cezası uygulanıyor. Ceza miktarları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan yıllık genelgeye göre güncelleniyor.

5 İşletmeye ceza yazıldı

2020 yılı içerisinde Muğla Büyükşehir Belediyesi toplam 5 işletmeye kurullara uymadığı gerekçesiyle işlem yapıldı. 2020 yılı içerisinde toplam 93 adet denetim gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi’ne en fazla şikayet Menteşe ve Ula ilçelerinden geldi.

