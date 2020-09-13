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Büyükşehirden ‘hayrat çeşmesi’ üretimi

SAMSUN HABERLERİ  | 13.09.2020 13:22 | Son Güncelleme

Doğal taşların sanat eserlerine dönüştürüldüğü Samsun Büyükşehir Belediyesi Doğaltaş Elemanları Üretim Tesisi, hayrat çeşmede üretime başladı.

Doğal taşların sanat eserlerine dönüştürüldüğü Samsun Büyükşehir Belediyesi Doğaltaş Elemanları Üretim Tesisi, hayrat çeşmede üretime başladı. İlçe belediyelerinin yanı sıra vatandaşlardan da gelen talepler üzerine seri üretime geçen tesis, aynı zamanda montajını da gerçekleştiriyor.
Karadeniz Bölgesi’nin en büyük şehrinde estetiğe büyük önem veren Samsun Büyükşehir Belediyesi, kenti doğal taşlardan ürettiği eserlerle süslüyor. Bulvar, cadde, sokak ve meydan gibi alanlara döşenen taşlar, aynı zamanda kent mobilyaları olarak kullanılıyor. Nebiyan Dağı’ndan çıkarılan siyah granit taş kütlelerinin şekillendirildiği tesiste, yılda ise 25 bin ton doğal taş işleniyor.
Atakum ilçesi Sarıışık Köyü Adalar mevkisinde 4 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 20 bin metrekarelik alanda kurulu bulunan Doğaltaş Elemanları Üretim Tesisi, şehrin tarihi ve kültürel özelliklerini, sanat eserleri haline getiriyor. Atatürk Onur Anıtı, Kurtuluş Parkı ve Protokol Yolu gibi turistik alanların çevre düzenlemelerinde kullanılan taşlar ayrıca oturma grupları, sanatsal heykeller, figür ve simgeler olarak da hizmet veriyor.
Ürün yelpazesini vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda her geçen gün genişleten tesis, bahçelerde kullanılmak üzere mangal, şömine, sallanan sandalye gibi ürünler de üretiyor. Ortaya çıkan ürünler ise makul fiyatlara firmalara, vatandaşlara ve belediyelere satılıyor.

Özel tasarımlı hayrat çeşmesi ilgi görüyor
Vefat etmiş yakınlarının hayrına çeşme yaptırmak isteyen vatandaşlara da hizmet veren tesis, özel tasarımlarla hayrat çeşmeleri üretiyor. Yaklaşık 2 ton ağırlığındaki çeşmeler, adreslerine teslim edip montajı yapılıyor. En çok ilgiyi ise ismini tesis bahçesine dikilen asma bitkisinden alan ‘asmalı çeşme’ görüyor. Ahşapla da kombine edilen çeşmenin arkasında ise geniş hacimli saksı buluyor.

“Mutluluk duyuyoruz”
Halkın isteklerine cevap vererek kente güzel bir görünün kazandırdıklarının altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Hakkın rahmetine kavuşmuş yakınlarının hayrına uygun yerlerde çeşme yaptırmak isteyen vatandaşlarımız, bize gelerek talepte bulunuyor. Biz de istekleri doğrultusunda özel tasarımlar yaparak çeşmeyi üretiyoruz. Ardından istediği yere götürüp montajını yapıyoruz. Hem dua alıyoruz, hem de mutlu oluyoruz“ dedi.

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