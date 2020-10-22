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Büyükşehir’den ilçelere geniş ve konforlu yollar

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.10.2020 14:21 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı son bir hafta içerisinde, ilçelerdeki önemli yol yapım çalışmalarını tamamlayarak geniş ve konforlu yolları vatandaşların hizmetine sundu.Şehir merkezindeki tüm olanakların ilçelere de olması gerektiğini her zaman vurgulayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı son bir hafta içerisinde, ilçelerdeki önemli yol yapım çalışmalarını tamamlayarak geniş ve konforlu yolları vatandaşların hizmetine sundu.
Şehir merkezindeki tüm olanakların ilçelere de olması gerektiğini her zaman vurgulayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç bu düşünceyle ilçelere önemli yatırımlar gerçekleştiriyor. Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesine bağlı Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kırsala ve ilçelere önemli yatırımlar yaparak çalışmalarını sürdürüyor. Yılsonuna doğru çalışmalarını daha da hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, Yeşilhisar, Develi ve Sarıoğlan’da önemli bağlantı yollarının asfaltlama çalışmalarını bitirdi. Bu kapsamda son bir haftada Büyükşehir Belediyesi, Yeşihisar-Doğanlı Mahallesinden il yolu bağlantısını sağlayan 6 kilometrelik yolda, Erdemli Mahallesi’nden il yolu bağlantısını 4.1 kilometrelik yolda ve Develi-Millidere Mahallesi il yolu bağlantısını sağlayan 5.4 kilometrelik kısımda yol genişletme ve asfaltlama çalışması yaptı. Ayrıca Sarıoğlan İlçesi’nde bulunan tarihi Şahruh Köprüsünün kullanım yükünü azaltmak adına alternatif köprü ve bağlantı yolları da yapıldı.
Sadece bir haftada ilçelerdeki önemli yol çalışmaları yürüten Büyükşehir Belediyesi, devam eden çalışmaları 2020 bitmeden tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

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