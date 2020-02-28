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Büyükşehir’den kandilde lokma ve helva ikramı

ANTALYA HABERLERİ  | 28.02.2020 12:02 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Regaib Kandili nedeniyle merkez ve ilçelerde vatandaşlara 7 bin 500 kişilik lokma ile 5 bin kişilik helva ikramında bulundu.Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı mübarek üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaib Kandili nedeniyle merkez ve ilçelerdeki camilerde toplam 12 bin 500 kişilik helva ve lokma ikramı yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Regaib Kandili nedeniyle merkez ve ilçelerde vatandaşlara 7 bin 500 kişilik lokma ile 5 bin kişilik helva ikramında bulundu.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı mübarek üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaib Kandili nedeniyle merkez ve ilçelerdeki camilerde toplam 12 bin 500 kişilik helva ve lokma ikramı yaptı. Büyükşehir Belediyesi Aşevi’nde hazırlanan helva ve lokmalar kandil gecesinde görevliler tarafından cami önlerinde dağıtıldı. Kumluca Eskicami, Döşemealtı Hacı Ramazan Altun Cami, Konyaaltı Kuba Cami, Kepez Süleymaniye Cami ve Aksu Pınarlı Cami’nde toplam 7 bin 500 kişilik lokma ikramında bulunuldu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Muratpaşa Camisi’nde de 3 bin kişilik helva ikramı yaptı. Cami bahçesinde kandil nedeniyle ikram edilen irmik helvasından almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Ayrıca Alanya’da Alış Cami ve Emine Özmüftüoğlu Cami ile Konaklı Bacoğlu Camisi’nde, Manavgat’ta da Külliye Cami önünde toplam 2 bin kişilik helva dağıtımı gerçekleştirildi.

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