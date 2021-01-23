Büyükşehir’den kimsesizlere sıcak yuva

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulus’tan sonra Dışkapı’da da yeni barınma evini hizmete açtı. Kalacak yeri olmayan ya da kimsesiz vatandaşlara kucak açan iki barınma evi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde 365 gün 24 saat ücretsiz hizmet veriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden Başkentlilere seslenerek, “Sokakta kalan vatandaşlarımızı Başkent 153 hattımızdan lütfen bize bildirin” çağrısında bulundu.

İnsan odaklı sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi her vatandaşa kucak açıyor.

Başkent’te Ulus’tan sonra Dışkapı’da da barınma evini hizmete açan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden çağrıda bulunduğu Başkentlilerden özellikle kış aylarında sokakta kalan vatandaşlar için duyarlı olmalarını ve kendilerine bildirmelerini isteyerek “Ankara’mızda hava sıcaklıkları bir hayli düştü. Kimsenin dışarıda kalmasına gönlümüz razı değil. Sokakta kalan vatandaşlarımızı Başkent 153 hattımızdan lütfen bize bildirin” dedi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Ulus ve Dışkapı Barınma Evlerinde evsiz ve kimsesiz vatandaşlara 365 gün 24 saat sıcak yuva hizmet veriliyor.

Soğuk havanın etkisini göstermesiyle evsiz ve kimsesizlerin daha zor günler geçirdiklerini belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Halit Özdilek, şu bilgileri verdi:

“Dışkapı’da bulunan ve yeni açılan Barınma Evimiz 92 yatak kapasiteli. Pandemi koşullarından dolayı 51 vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Barınma evlerinde genellikle kimsesiz ve kalacak yeri olmayanlar özellikle kış mevsiminde kalmak için geliyor. Gelen vatandaşlarımızın önce banyo sonra da tıraş ihtiyaçlarını karşılıyor sonra da kendilerine temiz kıyafetler veriyoruz. Ulus’taki barınma evi ile birlikte 170 kişilik bir yatak kapasitemiz mevcut ancak Covid-19 salgını nedeniyle 100 kişiyi ağırlıyoruz. Vatandaşlarımızdan sokakta yaşayan kimsesiz birilerini görmeleri durumunda bizleri Başkent 153’den aramalarını istiyoruz.”