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Büyükşehir’den kısıtlama mesaisi

08.02.2021 14:25 | Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasında yolların boş olmasını fırsat bilerek asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasında yolların boş olmasını fırsat bilerek asfalt çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, Namık Kemal Bulvarı, Yüzüncü Yıl Bulvarı ve Fatih Caddesi’nde sıcak asfalt serimi ve yol bakım çalışması yaptı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri yolların boş olmasını fırsat bilerek yol yenileme çalışmalarına ivme kazandırdı.
Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde deforme olarak bozulan yollara sıcak asfalt serimi ve yama çalışması yaptı. Bu kapsamda Kepez İlçesi Namık Kemal Bulvarı’nda 135 metrelik alanda 120 ton sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Ekipler Muratpaşa İlçesi Fatih Caddesinde sıcak asfalt serimi yaptı. İş makineleri ve ekiplerin yoğun çalışması sonucu 350 ton sıcak asfalt dökülerek yol trafiğe açıldı.
Kısıtlama süresince sokakların boş olmasından faydalanan ekipler tarafından ayrıca deforme olan 100. Yıl Bulvarı’nda da asfalt yama çalışması yaptı. Ağır tonajlı araçlar ve iklim koşulları sebebiyle deforme olan yollarda oluşan bozulmaları asfalt yama çalışmalarıyla kapatan Büyükşehir ekipleri yolları daha güvenli ve konforlu hale getirdi.

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