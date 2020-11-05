YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Büyükşehir’den maske ve sosyal mesafe denetimi

Büyükşehir’den maske ve sosyal mesafe denetimi

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.11.2020 13:48 | Son Güncelleme

Kocaeli Zabıta Daire Başkanlığı güvenlik personelleri, park, bahçe ve yeşil alanlarda maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda vatandaşları uyarıyor.Vatandaşların huzuru ve güvenliği için aralıksız bir şekilde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, korona virüs salgını kapsamında alınan önlemlerin uygulanmasına büyük önem veriyor.

Kocaeli Zabıta Daire Başkanlığı güvenlik personelleri, park, bahçe ve yeşil alanlarda maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda vatandaşları uyarıyor.
Vatandaşların huzuru ve güvenliği için aralıksız bir şekilde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, korona virüs salgını kapsamında alınan önlemlerin uygulanmasına büyük önem veriyor. Bu kapsamda Darıca Sahil Parkı, Ormanya ve Sekapark gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda, büyükşehir ekipleri maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştiriyor.
Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı, Ormanya ve İzmit Sekapark gibi sosyal alanlar özellikle hafta sonu ve hafta içi mesai saatleri dışında vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu alanlarda denetimlerini sıkılaştıran Zabıta Daire Başkanlığı güvenlik personelleri, vatandaşların insan sağlığı için maske takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baraj gölünde görüntülendi! Baraj gölünde görüntülendi!
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Karantina altındaki Kayakent mahallesinde 2 kişi hayatını kaybetti
Karantina altındaki Kayakent mahallesinde 2 kişi hayatını kaybetti
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
Belediye Meclisinde “kıvırma” tartışması
Belediye Meclisinde “kıvırma” tartışması
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor
Kayıp kadın beldeye iki kilometre mesafede bulundu
Kayıp kadın beldeye iki kilometre mesafede bulundu

Kocaeli Namaz Vakitleri 5 Kasım Perşembe

İmsak
06:02
Sabah
07:28
Öğle
12:49
İkindi
15:33
Akşam
17:59
Yatsı
19:20

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Perşembe

Şifa Eczanesi
Kandira
Alcan Eczanesi
Golcuk
Beylik Eczanesi
Gebze
Güney Eczanesi
Derince
Beyza Eczanesi
Golcuk
Eriş Eczanesi
Izmit
Özbay Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Söğüt, Kocaelispor idmanını ziyaret etti
Söğüt, Kocaelispor idmanını ziyaret etti
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın
Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın
Gebze Yücel Boru Fen Lisesi Açıldı
Gebze Yücel Boru Fen Lisesi Açıldı
Kocaeli'de Zemin Veri Bankası Oluşturuldu
Kocaeli'de Zemin Veri Bankası Oluşturuldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.