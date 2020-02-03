YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Büyükşehir’den öğrenciler için ara tatil kupası

Büyükşehir’den öğrenciler için ara tatil kupası

GAZİANTEP HABERLERİ  | 03.02.2020 12:33 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine birlik ve beraberlik duygusu aşılamak amacıyla “Ara Tatil Kupası” düzenlendi.“Sporuyla Yükselen Gaziantep” anlayışından hareketle gerek ulusal gerekse uluslararası arenaya duyurduğu Gaziantep modeliyle adından sıkça söz ettiren Büyükşehir belediyesi düzenlediği etkinliklerle kentin spor kültürünü güçlendirmeye sürdürdü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine birlik ve beraberlik duygusu aşılamak amacıyla “Ara Tatil Kupası” düzenlendi.
“Sporuyla Yükselen Gaziantep” anlayışından hareketle gerek ulusal gerekse uluslararası arenaya duyurduğu Gaziantep modeliyle adından sıkça söz ettiren Büyükşehir belediyesi düzenlediği etkinliklerle kentin spor kültürünü güçlendirmeye sürdürdü. Öğrencilerin ara tatil dönemindeki boş zamanlarının iyi bir şekilde değerlendirilmesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, ortaokul ve lise öğrencileri için organize ettiği futbol turnuvasıyla yeni bir etkinliğe imza attı. Turnuvada liselerde, Birey Koleji birincilik kürsüsüne çıktı. Birey Kolejini Arıl Kenan Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Özyıldızspor takip etti. Ortaokullarda ise Gençlik 27 şampiyon olurken Vicdan Ahmet Ortaokulu ikinci, Melike Alevli Ortaokulu üçüncü sıraya oturdu. Hasan Doğan Spor Tesisinde gerçekleşen Kupada, takımlar arasındaki mücadele heyecan dolu anların yaşanmasına neden oldu. Turnuvada başarı sağlayan takımlar ise, kupa, madalya ve Gazi Şehir formasıyla ödüllendirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

EMİTT Fuarı’nda imza kampanyası

EMİTT Fuarı’nda imza kampanyası

Düzce'de şüpheli ölüm

Düzce'de şüpheli ölüm

EMITT’e Balıkesir rüzgarı esti

EMITT’e Balıkesir rüzgarı esti

15 Temmuz şehidinin kabri Bandırma’ya taşındı

15 Temmuz şehidinin kabri Bandırma’ya taşındı

Gaziantep Namaz Vakitleri 3 Şubat Pazartesi

İmsak
06:03
Sabah
07:25
Öğle
12:49
İkindi
15:39
Akşam
18:03
Yatsı
19:20

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Pazartesi

Bahri Eczanesi
Sehitkamil
Gözüşirin Eczanesi
Sehitkamil
Hakverdi Eczanesi
Sehitkamil
Kılıç Eczanesi
Sehitkamil
Öztan Eczanesi
Sehitkamil
Yağmur Eczanesi
Sehitkamil
Arzık Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Üç Minareli Köy Camisinin Açılışı Gerçekleştirildi

Üç Minareli Köy Camisinin Açılışı Gerçekleştirildi

Gaziantep’te Kuyumcu Soygunu

Gaziantep’te Kuyumcu Soygunu

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.