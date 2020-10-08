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Büyükşehirden, okul önlerinde “Önce Yaya” güvenliği

AYDIN HABERLERİ  | 08.10.2020 09:23 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde okul bölgelerindeki yaya geçitlerinde yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama kapsamında okulların, 12 Ekim’de açılması beklenirken, Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri de okul bölgelerinde yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde okul bölgelerindeki yaya geçitlerinde yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama kapsamında okulların, 12 Ekim’de açılması beklenirken, Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri de okul bölgelerinde yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Öğrencilerin, okullara giriş çıkışlarının güvenliğinin sağlanması için yaya geçitleri ve “Önce yaya” zemin işaretleri yenilendi. Yapılan çalışmalarla birlikte öğrenci ve vatandaşların geçiş üstünlüğüne dikkat çekilerek, geçiş güvenliği sağlanmış oldu. Konu ile ilgili Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada “Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerimiz, tüm ilçelerde açılacak olan okulların önü ve civarında bulunan yaya geçitlerindeki yatay ve düşey işaretleri farkındalığı artırmak ve öğrencilerimiz ile şoförlerin can güvenliğini korumak için yenilediler” ifadelerine yer verildi.

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Aydın Namaz Vakitleri 9 Ekim Cuma

İmsak
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Sabah
07:05
Öğle
13:01
İkindi
16:14
Akşam
18:47
Yatsı
20:02

Aydın Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Cuma

Berk Eczanesi
Merkez
Emniyet Eczanesi
Merkez
İbni Sina Eczanesi
Merkez
Mimar Sinan Eczanesi
Merkez
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
Nilüfer Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
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