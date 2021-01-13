Büyükşehir’den online psikolojik destek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görevli uzman psikologlar, pandemi tedbirleri kapsamında yüz yüze seanslara ilave olarak vatandaşlarla online iletişim de sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesindeki uzman psikologlar başvuruda bulunan vatandaşlara internet üzerinden de ulaşabiliyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen psikolog desteğinden, kadınların yanı sıra evli çiftler ve çocuklar da yararlanabiliyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Büyükşehir olarak hemşehrilerimize ücretsiz psikolog desteği sunmaktayız. Psikolojik destekler danışanlarımızın ihtiyacına göre yüz yüze, telefonla ya da çevrimiçi olarak gerçekleştirilebiliyor. Destek almak isteyen vatandaşlarımız, Bahçelievler Aile Danışma Merkezi 0344 2235078, Karaziyaret Aile Danışma Merkezi 0344 2512176 ve Deligönüller Konağı Aile Danışma Merkezine 0344 2214686 telefonlarından ulaşarak randevu alabilirler” ifadeleri kullanıldı.

