YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Büyükşehir’den online psikolojik destek

Büyükşehir’den online psikolojik destek

13.01.2021 17:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görevli uzman psikologlar, pandemi tedbirleri kapsamında yüz yüze seanslara ilave olarak vatandaşlarla online iletişim de sağlanıyor.Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesindeki uzman psikologlar başvuruda bulunan vatandaşlara internet üzerinden de ulaşabiliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görevli uzman psikologlar, pandemi tedbirleri kapsamında yüz yüze seanslara ilave olarak vatandaşlarla online iletişim de sağlanıyor.
Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesindeki uzman psikologlar başvuruda bulunan vatandaşlara internet üzerinden de ulaşabiliyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen psikolog desteğinden, kadınların yanı sıra evli çiftler ve çocuklar da yararlanabiliyor.
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Büyükşehir olarak hemşehrilerimize ücretsiz psikolog desteği sunmaktayız. Psikolojik destekler danışanlarımızın ihtiyacına göre yüz yüze, telefonla ya da çevrimiçi olarak gerçekleştirilebiliyor. Destek almak isteyen vatandaşlarımız, Bahçelievler Aile Danışma Merkezi 0344 2235078, Karaziyaret Aile Danışma Merkezi 0344 2512176 ve Deligönüller Konağı Aile Danışma Merkezine 0344 2214686 telefonlarından ulaşarak randevu alabilirler” ifadeleri kullanıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş
17 yaşındaki gencin boğazını kesti!17 yaşındaki gencin boğazını kesti!
1/

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 13 Ocak Çarşamba

İmsak
06:14
Sabah
07:40
Öğle
12:46
İkindi
15:20
Akşam
17:42
Yatsı
19:02

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Çarşamba

Kümbet Eczanesi
Dulkadiroglu
Necip Fazıl Eczanesi
Dulkadiroglu
Yıldırım Eczanesi
Dulkadiroglu
Anadolu Eczanesi
Onikisubat
Demet Eczanesi
Onikisubat
Limon Eczanesi
Onikisubat
Demir Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

Diğer Haberler

KMTSO’dan, KOBİ’ler için finansman anlaşması

KMTSO’dan, KOBİ’ler için finansman anlaşması

Kahramanmaraş'ta maske takmadığı için polise zorluk çıkartan kadın bu kez de esnafla tartıştı

Kahramanmaraş'ta maske takmadığı için polise zorluk çıkartan kadın bu kez de esnafla tartıştı

Dersliğe çevirdiği evinden yaptığı yayınlarla öğrencilere yabancı dili sevdiriyor

Dersliğe çevirdiği evinden yaptığı yayınlarla öğrencilere yabancı dili sevdiriyor

Su israfına dikkati çekmek için açık bıraktığı çeşmeyle sosyal deney yaptı

Su israfına dikkati çekmek için açık bıraktığı çeşmeyle sosyal deney yaptı

Başkan Güngör: "Şehrimiz için var gücümüzle çalışıyoruz"

Başkan Güngör: "Şehrimiz için var gücümüzle çalışıyoruz"

Dulkadiroğlu’nda yeni yol çalışmaları

Dulkadiroğlu’nda yeni yol çalışmaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.