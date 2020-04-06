YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Büyükşehir’den Sağlık İl Müdürlüğü’ne lojistik destek

Büyükşehir’den Sağlık İl Müdürlüğü’ne lojistik destek

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.04.2020 14:54 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’nün çalışmalarına destek amacıyla 16 personel ve 10 araç tahsis etti.Korona virüs salgınına karşı mücadelesini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmaları kamu kurumlarıyla organize bir şekilde yapıyor.

Büyükşehir’den Sağlık İl Müdürlüğü’ne lojistik destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’nün çalışmalarına destek amacıyla 16 personel ve 10 araç tahsis etti.
Korona virüs salgınına karşı mücadelesini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmaları kamu kurumlarıyla organize bir şekilde yapıyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’nün çalışmalarına destek amacıyla personel ve araç görevlendirdi. Salgınının önlenmesi ve yayılmasının durdurulması için yürütülen çalışmalarda sağlık personellerine lojistik destek sağlanması amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 16 personel ve 10 araç tahsis etti.
Bugün itibariyle çalışmalarına başlayan ekip Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’nce verilen hizmetleri yerine getirmeye başladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hayvanat bahçesinden kahreden haber! Hayvanat bahçesinden kahreden haber!
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Öğretmenden duygu yüklü ’’Eğitim ve evde kal’’ mesajı

Öğretmenden duygu yüklü ’’Eğitim ve evde kal’’ mesajı

Yaptığı eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlıyor

Yaptığı eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlıyor

Kovid-19 yasak ihlallerine para cezası

Kovid-19 yasak ihlallerine para cezası

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Rusya'ya ihracat yükselişini sürdürdü

Rusya'ya ihracat yükselişini sürdürdü

Emet’te jandarma kapı kapı dolaşıp yardımları dağıttı

Emet’te jandarma kapı kapı dolaşıp yardımları dağıttı

Kocaeli Namaz Vakitleri 6 Nisan Pazartesi

İmsak
05:00
Sabah
06:29
Öğle
13:08
İkindi
16:45
Akşam
19:37
Yatsı
20:59

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 6 Nisan Pazartesi

Kandıra Eczanesi
Kandira
Beril Eczanesi
Basiskele
Egemen Eczanesi
Korfez
Menderes Eczanesi
Cayirova
Osmangazi Eczanesi
Darica
Barış Eczanesi
Gebze
Anadolu Eczanesi
Derince
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kocaeli’deki cinayetin zanlılarından 1’i tutuklandı

Kocaeli’deki cinayetin zanlılarından 1’i tutuklandı

İzmit’te 3 ay boyunca pazarcı esnafından tezgah kirası alınmayacak

İzmit’te 3 ay boyunca pazarcı esnafından tezgah kirası alınmayacak

Körfez Belediyesi’nden muhtarlıklara el dezenfektanı

Körfez Belediyesi’nden muhtarlıklara el dezenfektanı

Başkan Söğüt yeni müdürü ağırladı

Başkan Söğüt yeni müdürü ağırladı

Nurullah Genç, “Çocuklarınıza ateş ve toprak medeniyetini kodlayın”

Nurullah Genç, “Çocuklarınıza ateş ve toprak medeniyetini kodlayın”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.