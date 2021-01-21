Büyükşehirden sayaç ve vana çalışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, kullanılamaz hale gelen sayaç ve vanalar için çalışma yürütüyor.

Geçtiğimiz hafta sonu etkili olan kar yağışı sonucu Kocaeli beyaza büründü. Gece sıcaklıkları ise eksi 14 dereceleri gördü. Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının kesintisiz sürmesi için İSU Genel Müdürlüğü tarafından abonelerine kısa mesaj, sosyal medya hesapları, internet sitesi ve basın açıklamaları ile dışarıda bulunan su sayaçlarının korunması için bilgilendirmeler yapıldı.

Kar yağışının dün geceye kadar sürdüğü Kandıra bölgesi başta olmak üzere kırsal mahallelerde önemli oranda sayaç ve vana ile tesisat boruları patladı. Bunun sonucunda on binlerce lira değerinde sayaç ve vana kullanılamaz hale geldi. Patlayan ve donan sayaç ve vanalarda suların boşa akmasından dolayı da önemli oranda su israfı meydana geldi. Kar yağışı ile birlikte kesintisiz hizmet için 24 saat görev yapan İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, düşen sıcaklıklar nedeniyle patlayan sayaç ve vana arızalarına müdahale etmek için zor şartlarda çalışmalar gerçekleştiriyor. Ekipler, bir yandan karla kaplı yolları açarken bir yandan da arıza ve patlayan su sayacı ile vanalara müdahale ederek onarımlarını gerçekleştirdi.

