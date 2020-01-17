Büyükşehir’den Türk Halk Müziği Korosu konseri

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından düzenlenen konserde konuklar müziğe doydu.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde koro Erzurum, Gaziantep, Tokat, İstanbul, Rumeli, Giresun, Rize, Şanlıurfa, Orta Anadolu, Bulgaristan, Diyarbakır, adana, Malatya, Aydın, Denizli ve Muğla yörelerine ait türküleri seslendirdi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Koro Şefi Serkan Yıldız’ın yönetiminde gerçekleştirilen konser izleyicilerden büyük alkış aldı.
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