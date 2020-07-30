Büyükşehir’den vatandaşlara sakatat uyarısı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanlardan arda kalan sakatlarının gelişi güzel atılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Veteriner hizmetleri Şube Müdürlüğü yetkilileri, Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanların organlarının gelişigüzel atılmasının “kist hidatik” olarak bilinen bulaşıcı hastalığa neden olabileceği uyarısında bulundu. Büyükşehir yetkilileri, hastalıklı organların açıkta bırakılmaması gerektiğini ifade ederek mümkünse imha edilmesi veya toprağa gömülüp üzerine kireç dökülmesi gerektiğini kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Kurban Bayramı’nda hayvanların kesimi sırasında fark edilen kistli akciğer ve karaciğer gibi sakatatların kesinlikle kedi ve köpeklere verilmemesi gerektiğini vurguladı. Yetkililer kistli organ ve sakatatların kedi ve köpeklere yem olarak verildiğinde hastalığın yayıldığını ifade ederek kistleri yiyen köpeklere parazit bulaştığına, bu hayvanların da paraziti etrafa yayarak insanlara bulaştırdığına dikkat çekti.

Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanların sakatatlarının gelişigüzel çöpe atılması ’hidatik kist’ olarak bilinen bulaşıcı hastalığa neden olabildiğini ifade eden yetkililer, bu hastalığın ölümlere kadar yol açabildiğine dikkat çekti. Büyükşehir yetkilileri, Kurban Bayramı’nda kesilecek hayvanların ciğerleri ve diğer organlarında kistlere rastlanması durumunda bu organlar kesinlikle kedi, köpek gibi hayvanlara verilmemesinin önemine değindi.

Hastalıklı organların açıkta bırakılmaması ve poşetlenip çöp bidonlarına atılmamasının önemine değinen Büyükşehir yetkilileri bunların mümkünse yakılarak imha edilmesi veya mutlaka koku sızdırmayacak şekilde derin bir çukur kazılarak toprağa gömülmesi, üzerine kireç dökülmesine dikkat çekti.

Halk arasında kist hastalığı olarak bilinen bu hastalığın etkeni, “Echinococcus granulosus” adı verilen bir parazittir. Bu parazitin esas kaynağı köpek, kurt, tilki gibi et yiyen hayvanlardır. Ancak, sıklıkla köpeklerdir. Parazit köpeklerin ince bağırsaklarında yaşar. Hastalık köpek dışkısı ile atılan yumurtalar ile insana bulaşır. Köpek dışkısı ile atılan yumurtalar çok dayanıklıdır, toprakta ve soğukta bir yıl kadar canlı kalabilirler. Dışkıyla atılan yumurtalar hayvanların ayakları, arazi eğimi, rüzgar ve yağmurla yayılırlar. Bu kistleri içeren hayvan etleri ve sakatatlar, köpekler tarafından yenince parazit bağırsaklarda olgunlaşır. Parazitlerin belirli aralıklarla yumurtlayarak ana konakçı köpekler tarafından atılmasıyla enfeksiyon zinciri bir kısır döngüye dönüşür.

