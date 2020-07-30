YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Büyükşehir’den vatandaşlara sakatat uyarısı

Büyükşehir’den vatandaşlara sakatat uyarısı

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.07.2020 11:44 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanlardan arda kalan sakatlarının gelişi güzel atılmaması konusunda vatandaşları uyardı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Veteriner hizmetleri Şube Müdürlüğü yetkilileri, Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanların organlarının gelişigüzel atılmasının “kist hidatik” olarak bilinen bulaşıcı hastalığa neden olabileceği uyarısında bulundu.

Büyükşehir’den vatandaşlara sakatat uyarısı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanlardan arda kalan sakatlarının gelişi güzel atılmaması konusunda vatandaşları uyardı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Veteriner hizmetleri Şube Müdürlüğü yetkilileri, Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanların organlarının gelişigüzel atılmasının “kist hidatik” olarak bilinen bulaşıcı hastalığa neden olabileceği uyarısında bulundu. Büyükşehir yetkilileri, hastalıklı organların açıkta bırakılmaması gerektiğini ifade ederek mümkünse imha edilmesi veya toprağa gömülüp üzerine kireç dökülmesi gerektiğini kaydetti.
Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Kurban Bayramı’nda hayvanların kesimi sırasında fark edilen kistli akciğer ve karaciğer gibi sakatatların kesinlikle kedi ve köpeklere verilmemesi gerektiğini vurguladı. Yetkililer kistli organ ve sakatatların kedi ve köpeklere yem olarak verildiğinde hastalığın yayıldığını ifade ederek kistleri yiyen köpeklere parazit bulaştığına, bu hayvanların da paraziti etrafa yayarak insanlara bulaştırdığına dikkat çekti.
Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanların sakatatlarının gelişigüzel çöpe atılması ’hidatik kist’ olarak bilinen bulaşıcı hastalığa neden olabildiğini ifade eden yetkililer, bu hastalığın ölümlere kadar yol açabildiğine dikkat çekti. Büyükşehir yetkilileri, Kurban Bayramı’nda kesilecek hayvanların ciğerleri ve diğer organlarında kistlere rastlanması durumunda bu organlar kesinlikle kedi, köpek gibi hayvanlara verilmemesinin önemine değindi.
Hastalıklı organların açıkta bırakılmaması ve poşetlenip çöp bidonlarına atılmamasının önemine değinen Büyükşehir yetkilileri bunların mümkünse yakılarak imha edilmesi veya mutlaka koku sızdırmayacak şekilde derin bir çukur kazılarak toprağa gömülmesi, üzerine kireç dökülmesine dikkat çekti.
Halk arasında kist hastalığı olarak bilinen bu hastalığın etkeni, “Echinococcus granulosus” adı verilen bir parazittir. Bu parazitin esas kaynağı köpek, kurt, tilki gibi et yiyen hayvanlardır. Ancak, sıklıkla köpeklerdir. Parazit köpeklerin ince bağırsaklarında yaşar. Hastalık köpek dışkısı ile atılan yumurtalar ile insana bulaşır. Köpek dışkısı ile atılan yumurtalar çok dayanıklıdır, toprakta ve soğukta bir yıl kadar canlı kalabilirler. Dışkıyla atılan yumurtalar hayvanların ayakları, arazi eğimi, rüzgar ve yağmurla yayılırlar. Bu kistleri içeren hayvan etleri ve sakatatlar, köpekler tarafından yenince parazit bağırsaklarda olgunlaşır. Parazitlerin belirli aralıklarla yumurtlayarak ana konakçı köpekler tarafından atılmasıyla enfeksiyon zinciri bir kısır döngüye dönüşür.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Boşanmadan başkasının kollarında! Boşanmadan başkasının kollarında!
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Esenyurt Kurban Bayramı’na hazır

Esenyurt Kurban Bayramı’na hazır

Denizlispor yönetimine taze kan

Denizlispor yönetimine taze kan

Burhaniye’de pazarcılar kura çekti

Burhaniye’de pazarcılar kura çekti

İstanbul'daki bıçaklı ve silahlı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı

İstanbul'daki bıçaklı ve silahlı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı

Kocaeli Namaz Vakitleri 30 Temmuz Perşembe

İmsak
04:03
Sabah
05:48
Öğle
13:12
İkindi
17:06
Akşam
20:25
Yatsı
22:03

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Perşembe

Kandıra Eczanesi
Kandira
Erem Eczanesi
Izmit
Fatih Eczanesi
Izmit
Ege Eczanesi
Izmit
Çankaya Eczanesi
Darica
Esin Eczanesi
Izmit
Gamze Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Başkan Özlü, LGS birincisi Burak Bera Özbay’ı ağırladı

Başkan Özlü, LGS birincisi Burak Bera Özbay’ı ağırladı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

Kartepe’de Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleşti

Kartepe’de Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleşti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.