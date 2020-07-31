YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Büyükşehir’i arayan yurttaşın telefonuna Başkan Soyer yanıt verdi

Büyükşehir’i arayan yurttaşın telefonuna Başkan Soyer yanıt verdi

İZMİR HABERLERİ  | 31.07.2020 11:53 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Hemşehri İletişim Merkezindeki (HİM) ziyareti sırasında, çağrı merkezini arayan bir yurttaşın telefonuna yanıt verdi.

Büyükşehir’i arayan yurttaşın telefonuna Başkan Soyer yanıt verdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Hemşehri İletişim Merkezindeki (HİM) ziyareti sırasında, çağrı merkezini arayan bir yurttaşın telefonuna yanıt verdi. Mahallesinde yaşanan sorunu aktarmak isteyen Zeygin Yüksel, Başkan Soyer’in kendini tanıtmasıyla büyük şaşkınlık yaşadı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezini ziyaret ederek çalışanların bayramını kutladı. Ziyaret sırasında çağrı merkezine gelen bir telefonu da yanıtlayan Soyer’le, Zeygin Yüksel isimli yurttaş arasında esprili bir diyalog yaşandı.
Yüksel, Tunç Soyer’e Birinci Kadriye Mahallesinde yaşadığı bir sorunu aktardı, Başkan Soyer de kendisini dikkatle dinleyerek notlarını aldı. Zeygin Yüksel, görüşmenin sonunda Başkan Tunç Soyer’in kendini tanıtması üzerinde üzerine büyük şaşkınlık yaşadı. Kısa bir sohbetin ardından Başkan Soyer not aldığı şikayetlerin çözümü için yetkililere gerekli talimatları verdi.

Büyükşehir’i arayan yurttaşın telefonuna Başkan Soyer yanıt verdi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
86 yıl sonra ilk! Koşarak geldiler 86 yıl sonra ilk! Koşarak geldiler
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir Namaz Vakitleri 31 Temmuz Cuma

İmsak
04:28
Sabah
06:06
Öğle
13:23
İkindi
17:13
Akşam
20:30
Yatsı
22:01

İzmir Nöbetçi Eczaneler31 Temmuz Cuma

Sinem Su Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Akarsu Eczanesi
Balcova
Eray Eczanesi
Balcova
Karabenek Eczanesi
Bayindir
Sinem Eczanesi
Bayrakli
Yaşaroğlu Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kadın kurtarılamadı

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kadın kurtarılamadı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Huqqabaz İzmir’e geliyor

Huqqabaz İzmir’e geliyor

İzmir Emniyeti'nden "Gülümseyen Gözler" Projesi

İzmir Emniyeti'nden "Gülümseyen Gözler" Projesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.