Büyükşehirin Alanya’ya kazandıracağı projeler görüşüldü

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Alanya ve Büyükşehir Meclis Üyesi Erkan Demirci ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Ziyarette, başta Alanya Toptancı Hali olmak üzere büyükşehirin Alanya’ya kazandıracağı projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ile Alanya ve Büyükşehir Meclis Üyesi Erkan Demirci’yi makamında kabul eden Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ardından Alanya projelerini görüşmek üzere belediye bürokratlarının da katıldığı bir toplantı yaptı. Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’da yapımına devam ettiği, yarım kalmış Alanya Toptancı Hal Projesi başta olmak üzere, ilçeye kazandırılacak hizmetler ve projeler masaya yatırıldı. Projelerle ilgili ALTSO Başkanı Şahin ile görüş alışverişinde bulunuldu.

Muhittin Böcek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görüşme ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Alanya’da projesi ALTSO tarafından hazırlanmış ancak yarım kalan toptancı hal projesi var. Projeyi tamamlıyoruz. İnşaat sürüyor. ALTSO Başkanımızla projenin ilerleyişi ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Alanya’ya neler yapabiliriz bunları konuştuk. Alanya’ya kazandıracağımız hizmetleri paylaştık. Pandemi sürecini tamamladıktan sonra Alanyamızda güzel çalışmalar başlatacağız. Katkıları için kendilerine teşekkür ediyorum.”