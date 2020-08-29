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Büyükşehir’in asfalt çalışması sürüyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 29.08.2020 15:08 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Şahinbey ilçesine bağlı Kazıklı ve Yığmatepe kırsal mahalleleri arasında kullanıma uygun olmayan 8 kilometre uzunluğunda yola asfalt döktü.Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca ulaşımın daha güvenli ve rahat bir şekilde sağlanması amacıyla yürütülen asfalt çalışmaları, yoğun mesaiye devam ediliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Şahinbey ilçesine bağlı Kazıklı ve Yığmatepe kırsal mahalleleri arasında kullanıma uygun olmayan 8 kilometre uzunluğunda yola asfalt döktü.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca ulaşımın daha güvenli ve rahat bir şekilde sağlanması amacıyla yürütülen asfalt çalışmaları, yoğun mesaiye devam ediliyor. Bu kapsamda Kazıklı ve Yığmatepe kırsal mahalleleri arasında bulunan 8 kilometre uzunluğunda 7 metre genişliğinde olan yola, 7 bin ton asfalt dökülerek yol yenilendi.
Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) döneminde hızlandırdığı yol yapım faaliyetlerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde gerçekleştirdiği çalışmalarına devam ederken kırsal mahalleleri unutmuyor. Böylelikle Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in her fırsatta dile getirdiği "vatandaş memnuniyeti" anlayışı gün geçtikçe güçlendiriliyor.

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