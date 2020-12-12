Büyükşehirin atölyesinde temizlik ve ilaçlama ekipmanları yeniden hizmete kazandırılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi temizlik ve ilaçlama ekiplerinin kullandığı cihazlar, herhangi bir arıza durumunda belediye atölyelerinde tamir edilerek yeniden hizmete kazandırılıyor. 13 ilçede görev yapan ilaçlama ekiplerinin kullandığı cihazların düzenli bakım, onarım ve tamiratı da yine bu atölyede gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi, bu sayede hem tasarruf ediyor hem de geri dönüşüme katkı sunuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs sürecinin başladığı mart ayından bu yana salgının yayılmasını azaltıcı önlemler alarak, tedbirlere sıkı şekilde devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dezenfeksiyon ve temizlik işlemlerini titizlikle yerine getiren ekipler, 12 ay boyunca program dahilinde kent genelinde aktif bir şekilde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik ve ilaçlama birimi ekiplerinin kullandığı cihazların bakım ve onarımı ise Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in tasarruf tedbirleri kapsamında Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında yer alan atölyede arızalanan cihazlar usta ellerden geçiyor ve hizmete yeniden kazandırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ilaçlama birimi ekipleri, 227 cihazla göletler, havuzlar, rögar kapakları, bataklıklar ve sazlık alanlar, su kuyuları, foseptikler, kanallar, dere yatakları, metruk alanlar, çöp konteynerleri, gübrelik alanlar, çürüyen hayvansal ve bitkisel atıkları, mezbahalar, atık su arıtma tesisleri gibi sivrisinek, karasinek, fare ve diğer haşere türlerinin üreme alanlarında larva ve uçkunla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Tarsus’tan Anamur’a 13 ilçede görev yapan ilaçlama ekiplerinin yoğun mücadelesinde kullandığı cihazların düzenli bakım ve onarımı ise Büyükşehir Belediyesinin atölyesinde gerçekleştiriliyor. Ekipler, hem ilaçlama sırasında kullandıkları ilaçları merkezden temin ediyor hem de cihazların bakım, onarım ve tamiratını yaptırıyor.