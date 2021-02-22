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Büyükşehirin ilçelerdeki kış mesaisi sürüyor

22.02.2021 13:46 | Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, kırsal alan ekipleri, ilçelerde kar ve soğuk hava nedeniyle buzlanan yollarda tuzlama çalışması yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kırsal alan ekipleri, ilçelerde kar ve soğuk hava nedeniyle buzlanan yollarda tuzlama çalışması yapıyor. Ekipler, heyelan nedeniyle kapanan yolları da açarak vatandaşa rahat ulaşım sağlıyor.
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri; ilçelerde kış mesaisini sürdürüyor. Alanya’da Gedevet Yaylası yolunda meydana gelen buzlanma sonrası ekipler bölgede tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Taşatan yolunda da yağış nedeniyle kapanan yağmur giderleri, tıkanan büzler açıldı, şarampol temizliği yapıldı.
Genişletme çalışmaları
Öte yandan alt yapı çalışmaları devam eden Demirtaş Sapadere yolunda stabilize çalışması yapılırken, yağış sonrası bozulmalar olan Şıhlar grup yolunda ise ekipler bakım ve onarım çalışması yapıyor. Bayırkozağacı Mahallesi yolunda ise daha önce başlatılan genişletme çalışmaları da devam ediyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, Kumluca’da yaşanan yoğun kar yağışı sonrası Gölcük-Kuzca- Büyükalan- Dere mahalleleri arasında kapanan grup yolunda iş makinaları ile yol açma çalışması yaptı. Ekiplerin 30 kilometrelik yolu kardan temizleyerek, ulaşım sorununu çözdü.
Akseki’de tuzlama
Akseki’de de buzlanma yaşanan grup yollarımızda tuzlama çalışması gerçekleştirildi. 42 km’lik Cevizli, Günyaka, Çınardibi, Gümüşdamla, Kuyucak ve Salihler Mahalleleri grup yolu buzlanmaya karşı tuzlandı. Ayrıca, Menteşbey, Minareli, Cendeve Mahallelerinin 22 km’lik grup yolunda da heyelan temizliği ile eskiyen menfezlerin yenilenme işlemi gerçekleştiriliyor.
Öte yandan Gündoğmuş’un Yeniköy Mahallesi Taşatan mevkii grup yolunun yoğun yağış nedeniyle tahrip olan kısımlarında da dolgu ve direnaj çalışmaları yapılıyor.

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