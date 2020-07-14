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Büyükşehirin muhtar ziyaretleri sürüyor

MANİSA HABERLERİ  | 14.07.2020 14:44 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gökçeler, Karakılınçlı ve Pelitalan mahallelerini ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gökçeler, Karakılınçlı ve Pelitalan mahallelerini ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarının iletildiği ziyaretlerde vatandaşlardan gelen istek ve talepler de ilgili dairelere iletilmek üzere not edildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlar ile belediye arasında köprü konumunda olan muhtarlarla görüşmelerini periyodik olarak sürdürüyor. Bu kapsamda Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci, Gökçeler, Karakılınçlı ve Pelitalan mahallelerine ziyarette bulundu. Gökçeler Mahalle Muhtarı Mehmet Mulla, Karakılınçlı Mahalle Muhtarı İhsan Ökdem ve Pelitalan Mahallesi’nde ise aza Turan Pelit ile bir araya gelen Çevirmeci, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını iletti. Şube Müdürü Çevirmeci, vatandaşlardan gelen istek ve talepleri de ilgili dairelere iletmek üzere not etti.

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