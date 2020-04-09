YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Büyükşehir’in tıbbı atık kutu projesi Türkiye’ye örnek oldu

Büyükşehir’in tıbbı atık kutu projesi Türkiye’ye örnek oldu

KOCAELİ HABERLERİ  | 09.04.2020 14:54 | Son Güncelleme

Eldiven ve maskeleri toplamak amacıyla tıbbı atık kutularını şehrin çeşitli noktalarına yerleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, diğer belediyelere örnek oldu.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.

Büyükşehir’in tıbbı atık kutu projesi Türkiye’ye örnek oldu

Eldiven ve maskeleri toplamak amacıyla tıbbı atık kutularını şehrin çeşitli noktalarına yerleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, diğer belediyelere örnek oldu.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatı ile kullanılmış maske ve eldivenlerin bir yerde toplanabilmesi için yeni tıbbi çöp kutuları Kocaeli’nin farkı noktalarına 2 hafta önce yerleştirilmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki dün akşam saatlerinde Twitter’dan yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile maske ve eldivenlerin çevreye, doğaya ve insan sağlığına risk oluşturmaması için belediyelerin belirli noktalara tıbbi atık kutuları koyacağını belirtti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tıbbi atık kutularında belediyelere öncülük ederek örnek oldu.

Büyükşehir’in tıbbı atık kutu projesi Türkiye’ye örnek oldu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlüler de yastık akımına uydu! Ünlüler de yastık akımına uydu!
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kuşadası’nın arkasındaki cennet bahçesi; Bahçecik Boğazı

Kuşadası’nın arkasındaki cennet bahçesi; Bahçecik Boğazı

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Sivas’a özgü, çiftçiye ücretsiz dağıtılacak

Sivas’a özgü, çiftçiye ücretsiz dağıtılacak

Başkan Bozkurt Polis Haftasını kutladı

Başkan Bozkurt Polis Haftasını kutladı

Tavşanlı’da 409 adet tıbbi maske ele geçirildi

Tavşanlı’da 409 adet tıbbi maske ele geçirildi

Kocaeli Namaz Vakitleri 9 Nisan Perşembe

İmsak
04:54
Sabah
06:24
Öğle
13:07
İkindi
16:46
Akşam
19:40
Yatsı
21:03

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 9 Nisan Perşembe

Kocaeli Eczanesi
Izmit
Gebeş Eczanesi
Kandira
Ersin Eczanesi
Basiskele
Saygılı Eczanesi
Izmit
Merkez Eczanesi
Golcuk
Burak Eczanesi
Gebze
Uslu Eczanesi
Darica
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmit’te ilk yardım kolilerini Başkan Hürriyet dağıttı

İzmit’te ilk yardım kolilerini Başkan Hürriyet dağıttı

Kocaeli'de kaçak üretilen 15 bin maske ele geçirildi

Kocaeli'de kaçak üretilen 15 bin maske ele geçirildi

Gebze’de denetimler hız kesmiyor

Gebze’de denetimler hız kesmiyor

İzmit Belediyesi, dağıtacağı yardım kolilerini küçük esnaftan alacak

İzmit Belediyesi, dağıtacağı yardım kolilerini küçük esnaftan alacak

İzmit Belediyesi’nden personellerine moral primi

İzmit Belediyesi’nden personellerine moral primi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.