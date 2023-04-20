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Büyükşehir’in üstü açık otobüsü bayram sonrası yola çıkıyor

20.04.2023 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15-22 Nisan Turizm Haftası sebebiyle Kitapçılar Sokağı’nda tanıtılan Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin turizm otobüsü bayramdan sonra ücretsiz turlara başlıyor.

Büyükşehir’in üstü açık otobüsü bayram sonrası yola çıkıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin turizmine değer katmak ve şehrin güzelliklerini dünyaya tanıtmak için çalışıyor. Tabiatın en güzel örneklerini barındıran kentte, doğal alanlardaki tesisleri yenileyen ve yeni turizm alanları açan Büyükşehir, son olarak Turizm Otobüsü’nü hizmete almıştı. 2 katlı olan ve turlar için dizayn edilen otobüs, 15-22 Nisan Turizm Haftası sebebiyle Kitap Sokağı’nda tanıtıma açıldı.

Kurulan stantta Sakarya’nın turizm noktaları, doğal güzellikleri ve adım adım her noktası anlatıldı. Burayı ziyaret eden vatandaşlar, şehrini keşfetmek için yeni planlarının altyapısını oluşturdu. Ayrıca, Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü’nden bayram sonrası otobüsle ücretsiz turizm gezilerinin ve turların başlayacağını belirtti.

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