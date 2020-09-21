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Büyükşehir’in Voleybolcuları Türkiye birincisi

MUĞLA HABERLERİ  | 21.09.2020 16:34 | Son Güncelleme

Türkiye Voleybol Federasyonu Kulüpler Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan Pamucak Plajında yapıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kulüpler Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan Pamucak Plajında yapıldı. Şampiyonada Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcularından Sıla Soydan ve Pınar Yakar Küçük Kızlar Kategorisinde Türkiye birincisi, Yıldızlar Kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Yıldızlar, Genç Kızlar, Midi Kızlar, Küçük Kızlar ve Kadınlar Kategorilerinde 30 takım ve 60 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Defne Yücel ve Gülin Cura Yıldız kategorisinde Türkiye ikincisi, Elif Solak ve Defne Daş Midi Kızlar Kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Şampiyona sonunda yapılan ödül töreninde derece alan sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.
Doğal ve eşsiz güzelliklerin yanında Muğla’nın sevgi, hoşgörü ve güler yüze sahip çok yetenekli insan zenginliğine sahip olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Büyükşehir ailesi olarak kültürden sanata, spordan müziğe desteklerinin devam edeceğini belirtti.
Başkan Gürün; “Muğla, Karia ve Likya medeniyetlerinin yanı sıra birçok imparatorluğa ev sahipliği yapmış ve bu kültürlerin izlerini taşıyan mükemmel bir şehir. Tüm bunların yanında Muğla Herodot’tan Hipokrat’a, Halikarnas Balıkçısı’ndan Yunus Nadi’lere, Turhan Selçuk’tan Şadan Gökovalılara çok değerli ve yetenekli insan zenginliğine sahip. Büyükşehir ailesi olarak Muğla’mızdaki bu cevherleri ortaya çıkarmak, onlara destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü birlikte aileyiz birlikte Muğlayız. Kültürden sanata, spordan müziğe hemşehrilerimize destek olmaya devam edeceğiz. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Voleybolda Muğla’mızı gururlandıran sporcularımızı tek tek kutluyorum” dedi.

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