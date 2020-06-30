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Büyükşehirle yollar yenileniyor

BURSA HABERLERİ  | 30.06.2020 17:14 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Keles’te çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.Keles’te yollar Büyükşehir ile yenileniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Keles’te çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Keles’te yollar Büyükşehir ile yenileniyor. İlçe merkezi ile Alpağut Mahallesinden başlayan ve Uzunöz, Akçapınar, Belenören, Haydar, Menteşe yollarının birbirine bağlandığı yollar Büyükşehir ile yenileniyor. Yıllar önce yapılan ve şu an dar ve bakımsız olan mahalle yolları Büyükşehirin çalışma planı kapsamında önce eski olan asfalt komple yerinden kazınarak yol genişletme çalışmalarıyla devam etti. Şu an gerekli stabil mıcır taşlarla zemin sağlamlaştırılması tamamlanan yollarda asfalt öncesi son bakımlar yapılmaya başlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin ve Ak Parti Keles İlçe Başkanı Özcan Yeni, "İlçemizin her alanında her köşesinde büyükşehirin izlerini görmek mümkün. Yol komple tamamlandığında 5 mahallemizin ilçemize olan bağlantı yolları gayet geniş ve yenilenmiş olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a genel sekreterimiz sayın Ulaş Akhan’a ve daire başkanlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

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