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Büyükşehirli atıcılar antrenmanlara başladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.07.2020 10:47 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Atıcılık branşında üst seviye sporcular ile antrenmanlara başladı.Korona virüs önlemleri kapsamında 13 Mart’tan itibaren Türkiye genelinde olduğu gibi Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor da tüm spor faaliyetlerini durdurulmuştu.

Büyükşehirli atıcılar antrenmanlara başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Atıcılık branşında üst seviye sporcular ile antrenmanlara başladı.
Korona virüs önlemleri kapsamında 13 Mart’tan itibaren Türkiye genelinde olduğu gibi Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor da tüm spor faaliyetlerini durdurulmuştu. Yeni kontrollü hayat düzeniyle, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Atıcılık branşında sporcuları ile antrenmanlara başladı. Tedbirlere uygun bir şekilde antrenmanlara başlayan Büyükşehir Kağıtsporlu atıcılar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Derince Atış Poligonu’nda trap ve skeet dallarında ilk çalışmalarını gerçekleştirdi. Antremanlarda sosyal mesafeye ve hijyene dikkat edilirken, poligonun girişine antrenörler tarafından belirlenen sporcular dışında kimse içeri alınmıyor. Açık ve kapalı alanlarda gerçekleştirilen teknik idmanlarda alan büyüklüğüne göre belirlenen sayıda sporcu alınıyor.
Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere uyan branşlarda başlayan antrenmanlarla birlikte branş olan atıcılıkta da turnuvalar başlıyor. Ülke içindeki başarı sıralamasını ve milli takım puan müsabakası olarak yapılacak olan müsabakalarda trap branşı Konya’da, Skeet branşı ise Eskişehir ilinde yapılacak. Turnuvalara Büyükşehir Kağıtspor’u temsilen 9 sporcu ve 1 antrenör katılacak.

Büyükşehirli atıcılar antrenmanlara başladı

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