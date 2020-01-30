Büyükşehirli sporcular madalya için yola çıktı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Tekvando sporcuları Melek Polat, Tayyip Taş ve Esmanur Aydın Türkiye Tekvando Açık Şampiyonası’nda milli takım adına mücadele edecek.

Son olarak Hatice Kübra İlgün ile olimpiyat kotası alan Bursa Büyükşehir Belediyespor Tekvando takımı, alt yapısından yetiştirdiği sporcularla başarılar kazanmaya devam ediyor. Bursa ekibinin genç sporcuları Melek Polat, Tayyip Taş ve Esmanur Aydın 3-5 Şubat tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan Türkiye Tekvando Açık Şampiyonası’nda milli takım adına mücadele edecek.

İstanbul yolculuğu öncesi Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi’ne gelen sporcuları kulüp müdürü Yüksel Arslan uğurladı. Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün alt yapıya verdiği önemin karşılığını almanın mutluluk verdiğini söyleyen Yüksel Arslan, Büyükşehirli milli sporcu sayısını arttırmak istediklerini ifade etti. Elde edilen başarıların genç sporculara örnek teşkil ettiğini hatırlatan Arslan, “Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak öncelikli hedefimiz Bursalı gençlerimize spor yaptırmak. Onlara spor kültürü kazandırmak. Bu yüzden her branşımızda alt yaş gruplarımızı önemsiyoruz. Tekvando branşımız bünyemizde yeni kurulan branş olmasına rağmen Fikret Temuçin hocamızla birlikte güzel işlere imza atıyor. Sporcumuz, Hatice Kübra İlgün’ün olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek olmasıyla kulübümüze bu branşta ilgi de arttı. Genç sporcularımızın motivasyonu yükseldi. Nitekim son olarak 3-5 Şubat tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan uluslararası turnuvada Melek Polat büyüklerde, Tayyip Taş gençlerde ve Esmanur Aydın yıldızlarda milli takım adına mücadele edecek. Yine sporcularımızdan Buse Demiralp, Sude Demiralp ve İhsan Bayraktar yıldızlar kategorisinde ferdi olarak katılım sağlayacak. Bunlar bizim için mutluluk verici. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş, tekvando branşından sorumlu yöneticimiz Hasan Vanlıoğlu olmak üzere bizlere destek veren kişi ve kurumlara çok teşekkür ederiz. İnşallah sporcularımız İstanbul’da madalyalar kazanarak bu başarıyı taçlandıracaklardır. Sporcularımıza turnuvada başarılar diliyorum” diye konuştu.

Büyükşehirli milli sporcular Melek Polat, Tayyip Taş ve Esmanur Aydın’da yolculuk öncesi Yüksel Arslan’a teşekkür ederek turnuvadan madalya ile döneceklerinin sözünü verdi.

