Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir'den 19 Mayıs mesajı

KOCAELİ (AA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonu (TBPF) Başkanı Gökhan Özdemir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, Büyük Önder Atatürk'ün, "en büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni Türk gençliğine emanet ettiğini belirterek, "Türk gençliği, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da Atasının emanetine, Cumhuriyet'e sahip çıkacaktır. Birlik, beraberlik içinde birbirine sevgi ve saygıyla yaklaşan gençlerimiz ülkemizi en iyi şekilde geleceğe taşıyacak, çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkabilmemiz için üstüne düşen görevi yerine getirecektir." ifadelerini kullandı.

Özdemir, binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatmanın ve sonsuza kadar korumanın, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmanın, en başta gelen görev ve sorumluluk olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşaması esastır. Bu esas ancak tam bir bağımsızlıkla sağlanabilir. Bir millet ne kadar varlıklı olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun ise uygar insanlık karşısında uşak olmak durumundan daha yüksek bir muameleye layık görülmez. Bizler böyle bir millet olmak ve esir yaşamaktansa ölmeyi tercih ederiz. Böyle bir durum karşısında Samsun'da doğan güneş tüm ülkeyi aydınlatmış ve milli birlikteliğimizi sağlamıştır. Ülkemiz için potansiyel iç ve dış tehlikelere karşı her zaman uyanık olmak, Türk gençliğinin görevidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında yaşanan zorlukları her zaman göz önünde tutarak, 19 Mayısları Atatürk'ün emanetine daima sahip çıkarak kutlamalıyız."