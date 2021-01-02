Buz pateni pandemi sürecinde hız kesmedi

Uluslararası yarışmalara da katılım sağlamaya özen gösterdiklerini anlatan Özdemir, şöyle devam etti:

Özdemir, figür branşında ekim ayında Kocaeli ve Ankara'da test yarışmalarının yanı sıra Artistik Buz Pateni Atatürk Kupası ile Artistik Buz Pateni Cumhuriyet Kupası yarışmalarını gerçekleştirdiklerini aktararak, haziran ayı sonuna kadar 8 test yarışması ve 11 ulusal faaliyet daha düzenlemeyi planladıklarını bildirdi.

Özdemir, AA muhabirine, buz pateninde sezonun eylül ayında başladığını, nisan sonuna kadar devam ettiğini, mayıs ayında da yeni sezon hazırlıklarına start verildiğini anlattı.

"Almanya'nın Oberstdorf kentinde düzenlenen Nebelhorn Tropy yarışması ile Macaristan'da düzenlenen Budapeşte Trophy yarışmasına ve ayrıca buz dansı branşında da Belarus'un Minsk kentinde düzenlenen Winter Star 2020 yarışmasına katılım sağladık. Faaliyet programımızda yer alan 6 uluslararası yarışma, gerek organizasyon komitelerince gerekse de Uluslararası Paten Birliğince (ISU) pandemi önlemleri kapsamında iptal edilmiştir. Yine faaliyet programımızda yer alan ve ertelenmiş olup henüz yeni tarihleri bildirilmemiş 3 yurt dışı yarışmaya, düzenlenmeleri halinde katılım sağlanacaktır. Faaliyet programında yer alan katılım sağlanması muhtemel 5 artistik buz pateni ile 2 buz dansı uluslararası faaliyeti, ISU Dünya Şampiyonası ve Senkronize Dünya Şampiyonası bulunmaktadır."

- "2021 yılının başarılar getirmesini diliyorum"

Özdemir, short track (kısa kulvar) branşında da tablonun çok farklı olmadığına dikkati çekerek, sezonun ilk ulusal yarışması Nenehatun Kupası'nı pandemi koşullarında Erzurum'da başarıyla düzenlediklerini, faaliyet programında ileri tarihlerde düzenlenecek 5 ulusal faaliyet daha bulunduğunu söyledi.