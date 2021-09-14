YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Buz Pateni Short Track Federasyon Kupası yarın Erzurum'da başlıyor

Buz Pateni Short Track Federasyon Kupası yarın Erzurum'da başlıyor

14.09.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buz Pateni Short Track Federasyon Kupası yarın Erzurum'da başlıyor

Buz Pateni Short Track Federasyon Kupası 1 ve 2 müsabakaları, yarın Erzurum'da başlayacak.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, lisanslı kadın ve erkek sporcular, Palandöken Short Track Salonu'nda 12 kategoride mücadele verecek.

Organizasyon, 19 Eylül Pazar günü sona erecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
16 yıl sonra karar! Türkiye güzeli Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun mirası itfaiyecilerin16 yıl sonra karar! Türkiye güzeli Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun mirası itfaiyecilerin
22 yaşında kendi arabasını yaptı! Maliyetini duyunca inanamayacaksınız 22 yaşında kendi arabasını yaptı! Maliyetini duyunca inanamayacaksınız
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, YİK Başkanı Asiltürk'ü hastanede ziyaret ettiSaadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, YİK Başkanı Asiltürk'ü hastanede ziyaret etti

Ankara Namaz Vakitleri 14 Eylül Salı

İmsak
04:56
Sabah
06:21
Öğle
12:49
İkindi
16:21
Akşam
19:07
Yatsı
20:27

Ankara Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Salı

Ayfer Muratlı Eczanesi
Cankaya
Aytaç Plus Eczanesi
Cankaya
Eray Eczanesi
Cankaya
Soydaş Eczanesi
Cankaya
Şener Eczanesi
Cankaya
Yeni Balgat Eser Eczanesi
Cankaya
Yeni Çağlar Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'den gördüğü kırmızı karta tepki:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'den gördüğü kırmızı karta tepki:

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Fatih Karagümrük-Adana Demirspor maçının ardından

Fatih Karagümrük-Adana Demirspor maçının ardından

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.