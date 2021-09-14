Buz Pateni Short Track Federasyon Kupası yarın Erzurum'da başlıyor

Buz Pateni Short Track Federasyon Kupası 1 ve 2 müsabakaları, yarın Erzurum'da başlayacak.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, lisanslı kadın ve erkek sporcular, Palandöken Short Track Salonu'nda 12 kategoride mücadele verecek.

Organizasyon, 19 Eylül Pazar günü sona erecek.



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