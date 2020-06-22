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Caddeler güzelleşiyor, kırsal bölgelere yeni yollar kazandırılıyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 22.06.2020 10:37 | Son Güncelleme

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, yıllardır asfaltlanmayan şehir içindeki cadde ve sokaklar asfaltlayıp ara sokaklar ve kaldırımları parke taşlarıyla yenileyerek kırsal yerleşim yerlerine yeni yollar kazandırdı.Türkiye’de 36 ilden daha büyük olan ve Diyarbakır nüfusunun yüzde 25’inin yaşadığı yer olarak bilinen merkez Bağlar ilçesinde belediye tarafından başlatılan hizmet seferberliğinde son 14 ayda büyük bir değişim yaşandı.

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, yıllardır asfaltlanmayan şehir içindeki cadde ve sokaklar asfaltlayıp ara sokaklar ve kaldırımları parke taşlarıyla yenileyerek kırsal yerleşim yerlerine yeni yollar kazandırdı.
Türkiye’de 36 ilden daha büyük olan ve Diyarbakır nüfusunun yüzde 25’inin yaşadığı yer olarak bilinen merkez Bağlar ilçesinde belediye tarafından başlatılan hizmet seferberliğinde son 14 ayda büyük bir değişim yaşandı. Yıllardır asfaltlanmayan şehir içindeki cadde ve sokaklar asfaltlanarak modern hale getirilirken, ara sokaklar ve kaldırımlar parke taşlarıyla yenilendi vatandaşlar için kullanışlı hale getirildi. Belediye yıllardır yol sorunu yaşayan kırsal yerleşim yerlerine de yeni yollar kazandırdı.

İki mahalleye parke taşları, bir mahalleye yeni yol
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda Yeniköy ve 5 Nisan mahallelerinin ara sokakları maske taşlarıyla yenilenerek güzel bir görüntüye kavuştu. Kırsal yerleşim yerlerinde sürdürülen çalışmalarda ise Akdibek Mahallesi ve mezraları yeni yollara kavuşturularak vatandaşların ulaşım ile ilgili şikayetlerine son verildi.
Vatandaşların yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür ettiği Başkan Beyoğlu, önümüzdeki günlerde diğer yerleşim yerlerine yapılan hizmetlerle ilgili kamuoyuna güzel haberler vereceklerini söyledi. Başkan Beyoğlu, “Biz milletimize hizmet etmeyi gönül işi olarak görüyoruz. Yeni hizmetlerle gönüller kazanmaya ve bu yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

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