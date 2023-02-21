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Çadır kentteki depremzedelere gönüllü tıraş hizmeti

21.02.2023 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çadırlarda kalan depremzedelere, gönüllü kadın ve erkek kuaförleri tıraş hizmeti veriyor.

Düziçi’nde AFAD tarafından kurulan çadırlarda kalanların tıraş ihtiyacı için gönüllü olan bayan ve erkek kuaförleri hizmet veriyor. Bayan kuaförü Hürü Gürbüz, erkek kuaförü Yaşar Kekik ile çalışanları gönüllü olarak, çocuklar başta olmak üzere çadırlarda barınan depremzedelerin tıraşlarını yapıyor.

Saçlarını kesen kuaför ablalarına teşekkür eden çocuklar, "Kahramanmaraş merkezli depremden ilçemiz de etkilendi. AFAD çadırlarında kalmaktayız. Tıraş ihtiyacımız vardı. Berberler geldi ve tıraşımızı yapıp yardımcı oldular. Herkese teşekkür ediyoruz" dedi.
Çadırlarda kalan kız çocuklarının saçını kesen bayan kuaförleri de yaşanan deprem sonrası çadırlarda kalan depremzedelerin tıraşlarını yaptıklarını, küçük çocuklar da etkilendiği için kuaför olarak orada bulunduklarını ifade etti.

Gönüllü bayan kuaförü Hürü Gürbüz, "Depremden dolayı ilçemiz de etkilendi. Gönüllü bayan kuaförü olarak çalışanlarımızı da aldım buraya geldim. Herkese geçmiş olsun" şeklinde konuştu.
Berber Yaşar Kekik ise depremden dolayı çadırlarda kalan vatandaşları gönüllü olarak tıraş ettiklerini söyledi.

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