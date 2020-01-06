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  4. Çadırda yaşayan tarım işçileri tahliye edildi

Çadırda yaşayan tarım işçileri tahliye edildi

MERSİN HABERLERİ  | 06.01.2020 17:37 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde sağanak yağış nedeniyle çadırlarda kalan tarım işçileri tahliye dildi.Tarsus Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, meteorolojinin Doğu Akdeniz için yaptığı ’kırmızı kod’ uyarısının ardından kaymakamlık bünyesinde kriz masası oluşturuldu.Sağanak yağış nedeniyle Tarsus Kaymakamlığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi ve ilgili kurumların işbirliği ile kentte herhangi bir can kaybı yaşanmaması için çadırda yaşayan tarım işçileri tahliye edildi.Karar kapsamında ilk etapta Egemen, Kelahmet ve Akarsu mahallerinde çadırda yaşayan tarım işçileri, ilçedeki taziye evi ve spor salonlarına yerleştirildi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde sağanak yağış nedeniyle çadırlarda kalan tarım işçileri tahliye dildi.
Tarsus Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, meteorolojinin Doğu Akdeniz için yaptığı ’kırmızı kod’ uyarısının ardından kaymakamlık bünyesinde kriz masası oluşturuldu.
Sağanak yağış nedeniyle Tarsus Kaymakamlığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi ve ilgili kurumların işbirliği ile kentte herhangi bir can kaybı yaşanmaması için çadırda yaşayan tarım işçileri tahliye edildi.
Karar kapsamında ilk etapta Egemen, Kelahmet ve Akarsu mahallerinde çadırda yaşayan tarım işçileri, ilçedeki taziye evi ve spor salonlarına yerleştirildi. Ekiplerin Bahşiş, Yeşiltepe , Atalar ve diğer mahallerde bulunan tarım işçilerin tahliyesi ile ilgili çalışması aralıksız sürüyor.

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Akşam
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Yatsı
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Birtan Eczanesi
Merkez
Ekin Eczanesi
Merkez
Gökçe Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Merkez
İkizler Eczanesi
Merkez
Kerim Eczanesi
Merkez
Ocak Eczanesi
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