Çadlı Bakan Waıdou, Ardahan Valisi Öner'i ziyaret etti

Çad Cumhuriyeti Yükseköğretim, Araştırma ve İnovasyon Bakanı Dr. Ali Waıdou, Ardahan Valisi Hüseyin Öner'i ziyaret etti.

Valilikteki ziyarette, Çadlı Bakan Waıdou, ilk olarak ziyaret defterini imzaladı.

Waıdou daha sonra Vali Öner ile makamında basına kapalı görüştü, bir süre sohbet etti.

Vali Öner ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Waıdou, bu ziyaretinden önce bazı ikili ilişkiler çerçevesinde Kars ile Ardahan'daki üniversitelerde görüşmeler gerçekleştirdi.



