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Çadlı Bakan Waıdou, Ardahan Valisi Öner'i ziyaret etti

23.09.2022 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çadlı Bakan Waıdou, Ardahan Valisi Öner'i ziyaret etti

Çadlı Bakan Waıdou, Ardahan Valisi Öner'i ziyaret etti

Çad Cumhuriyeti Yükseköğretim, Araştırma ve İnovasyon Bakanı Dr. Ali Waıdou, Ardahan Valisi Hüseyin Öner'i ziyaret etti.

Valilikteki ziyarette, Çadlı Bakan Waıdou, ilk olarak ziyaret defterini imzaladı.

Waıdou daha sonra Vali Öner ile makamında basına kapalı görüştü, bir süre sohbet etti.

Vali Öner ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Waıdou, bu ziyaretinden önce bazı ikili ilişkiler çerçevesinde Kars ile Ardahan'daki üniversitelerde görüşmeler gerçekleştirdi.

Çadlı Bakan Waıdou, Ardahan Valisi Öner'i ziyaret etti

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan ziyaret

Ardahan Namaz Vakitleri 25 Eylül Pazar

İmsak
04:26
Sabah
05:51
Öğle
12:06
İkindi
15:30
Akşam
18:12
Yatsı
19:31
Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER

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