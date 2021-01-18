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Cafe ve kıraathane sahibi esnaflara gıda yardımı

18.01.2021 13:11 | Son Güncelleme:
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Cafe ve kıraathane sahibi esnaflara gıda yardımı

Afyonkarahisar Belediyesi, pandemi dolayısı ile iş yerlerini kapatmak zorunda kalan cafe ve kıraathane sahibi esnaflara gıda yardımında bulundu.Pandemi genelgesi kapsamında iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafın yanında olan Afyonkarahisar Belediyesi daha önce verdiği desteğe bir yenisini daha ekledi.

Afyonkarahisar Belediyesi, pandemi dolayısı ile iş yerlerini kapatmak zorunda kalan cafe ve kıraathane sahibi esnaflara gıda yardımında bulundu.
Pandemi genelgesi kapsamında iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafın yanında olan Afyonkarahisar Belediyesi daha önce verdiği desteğe bir yenisini daha ekledi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in talimatlarıyla şehrde faaliyet gösteren cafe ve kıraathane sahibi bütün esnafa yardım birimi aracılığıyla gıda paketi dağıtıldı.
Başkan Zeybek, tüm dünyanın yaşadığı bu zorlu süreçte belediyenin her türlü imkanlarıyla birlikte Afyonkarahisar’lı hemşehrilerinin yanında olduklarını belirtti. Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği bazı işyerlerinin faaliyetlerini durdurduğunu hatırlatan Başkan Zeybek, “Belediye olarak esnafımızın yanındayız. Bu zor günleri inşallah birlikte aşacağız. Zor zamanlarda esnafımızın yanında olmaya, en az zararla bu musibetten hem şehrimizin hemde ülkemiz atlatması için çabalıyoruz. Genelge kapsamında iş yerlerini kapatmak zorunda kalan kıraathane ve cafe işletmecisi esnaf kardeşlerimize gıda paketi dağıttık. Bu zorlu süreçte Afyonkarahisar’da esnafımızla kader birliği yaptık. Sıkıntılarını paylaşarak gideriyoruz” dedi.

Cafe ve kıraathane sahibi esnaflara gıda yardımı

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