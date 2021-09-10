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Çağla Büyükakçay çeyrek finalde

10.09.2021 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, İsviçre'de düzenlenen W60 Elle Spirit Open turnuvasında tek kadınlarda çeyrek finale çıktı.

Çağla Büyükakçay çeyrek finalde

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, İsviçre'de çeyrek finale yükseldi. Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Çağla Büyükakçay, ilk turda Japon Nagi Hanatani'yi 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

İkinci turda da İtalyan Martina Di Giuseppe'yi 6-2 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenen Çağla, adını çeyrek finale yazdırdı. Milli tenisçi, çeyrek finalde 2 numaralı seribaşı Rus Natalia Vikhlyantseva ile karşılaşacak.

Aynı turnuvada mücadele eden İpek Öz ise ikinci turda ev sahibi ülkeden Conny Perrin ile yaptığı karşılaşmayı kaybetti.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Anahtar Kelimeler:
İsviçre
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