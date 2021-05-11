Çağlar Söyüncü attı, Leicester City kazandı

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Manchester United, Leicester City'yi konuk etti.
Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Leicester City, 2-1 kazandı.
Karşılaşmada ilk gol 10. dakikada Leicester Cityli Luke Thomas'tan geldi. Hızlı başlayan maçta Manchester United 15. dakikada Mason Greenwood ile skoru 1-1'e getirdi.
İlk yarısı 1-1 berabere biten maçta 66. dakikada Leicester City'de forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.
Karşılaşmada galip gelen Leicester City, puanını 66'ya çıkardı ve 3. saıraya yerleşti. Manchester United ise 70 puanla 2. sırada yer alıyor.
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