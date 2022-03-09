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Çağlar Söyüncü kimdir, aslen nereli? Chelsea'ya transfer olacak olan Çağlar Söyüncü kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

09.03.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi resmen belli oluyor. Sezon sonunda İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den ayrılma kararı alan Söyüncü'nün önümüzdeki yaz Chelsea'ye imza atması bekleniyor. Peki Çağlar Söyüncü kimdir, aslen nereli?

Çağlar Söyüncü kimdir, aslen nereli? Chelsea'ya transfer olacak olan Çağlar Söyüncü kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'den ayrılma kararı alan Çağlar Söyüncü için Chelsea ile görüşmeler sürüyor. Başarılı savunmacı Çağlar Söyüncü'nün önümüzdeki yaz İngiliz ekibine imza atması bekleniyor. Leicester City ise milli oyuncunun gitmesine izin verecek.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KİMDİR?

Söyüncü, 23 Mayıs 1996 tarihinde İzmir Menemen'de dünyaya geldi. Premier League ekiplerinden Leicester City'de forma giyen genç yetenek, Altınordu'dan 2.500.000€ bonservis bedeliyle transfer edildi, aynı zamanda 1. Lig'den yurt dışına transfer olan ilk futbolcudur.

Söyüncü futbol kariyerine Menemen Belediyespor'da başladı. Burada forvet oynayan futbolcu, Bucaspor başkanı isteğiyle Bucaspor'a transfer oldu. Bucaspor'da stoper oynamaya başlayan futbolcu, U-16 liginde Ege birinciliği ve Türkiye üçüncülüğü yaşadı. Fenerbahçe'yi penaltılarla yendikleri üçüncülük maçında biri normal zamanda biri seri penaltı atışlarında olmak üzere iki penaltı golü kaydetti.

Söyüncü, birinci takım yerine Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Altınordu'nun pilot takımı Bozyaka Yeşiltepespor'da deneyim kazanması için oynamaya başladı. Sonraki sezon Gümüşorduspor adını alan takımda oynamaya devam etti. 2014-15 sezonunda futbolcu, Altınordu'ya transfer oldu. Sezona U-21 takımında başlayan futbolcu, 24 Eylül 2014'te ilk takımı Menemen Belediyespor ile oynanan Türkiye Kupası maçında ikinci yarı oyuna girerek ilk kez Altınordu forması giydi. 2015-16 sezonunda ise Altınordu takımının değişmez isimlerinden biri oldu ve 30 maçta forma giydi. Bu maçların ikisinde - ikisi de uzatma dakikalarında olmak üzere - iki gol kaydetti.

Profesyonel kariyeri:

Yıllar Takım Maç (Gol)
2014-2016 Altınordu 34 (2)
2016-2018 Freiburg 50 (1)
2018- Leicester City 81 (3)
Toplam 165 (6)

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transfer Chelsea
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