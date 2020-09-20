Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, Leicester City’de buluştu

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Altınordu formasıyla çeşitli kategorilerde 47, milli takımlarda ise 22 müsabakada birlikte mücadele eden Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, Leicester City'de tekrar bir araya geldi.

Futbola İzmir'de başlayan Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in yolu 2014'te Altınordu'da kesişti.

O sezon ilk olarak 21 Yaş Altı Ligi'nde 29 Ağustos 2014'te Bucaspor maçıyla aynı takımda forma giyen iki genç oyuncu, o yıl 21 Yaş Altı Ligi'nde 10, TFF 1. Lig'de 4 ve Türkiye Kupası'nda da 5 maça çıktı.

Bir sonraki sezon ise TFF 1. Lig’de 28 müsabakada birlikte top koşturan ikiliden Çağlar Söyüncü 2016-2017 sezonunda Almanya ekibi Freiburg, Cengiz Ünder ise Medipol Başakşehir'in yolunu tuttu.

Çağlar Söyüncü 2018-2019 sezonu başında İngiltere'nin Leicester City takımına, Cengiz Ünder de aynı sezon İtalya'nın Roma takımlarına transfer oldu.

Cengiz Ünder'in Leicester City'ye kiralanmasıyla iki milli futbolcu tekrar birlikte top koşturacak.

Kulüp kategorilerinde 47 maçta birlikte forma giyen Çağlar Söyüncü ile Cengiz Ünder şimdiye kadar 3'ü 19 Yaş Altı, 19'u A Milli olmak üzere 22 maçta birlikte mili formayı terletti.