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Çağlayan Mahallesi’nde altyapı çalışmaları devam ediyor

BİTLİS HABERLERİ  | 14.09.2020 17:01 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından sürdürülen altyapı yenileme çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.Tatvan’da ihtiyaçlarına cevap vermeyen altyapı hizmetlerinin daha kaliteli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gerçekleştirilen yenileme çalışmaları kapsamında ekipler Çağlayan Mahallesi’nde hummalı bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor.

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından sürdürülen altyapı yenileme çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.
Tatvan’da ihtiyaçlarına cevap vermeyen altyapı hizmetlerinin daha kaliteli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gerçekleştirilen yenileme çalışmaları kapsamında ekipler Çağlayan Mahallesi’nde hummalı bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yıpranan ve çürüyen borular da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
Konu ile ilgili açıklama yapan Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili Levent Şeker, “Şu an ilçemizin birçok noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Alt ve üstyapı çalışmalarında ekiplerimiz seri bir şekilde hizmetlerini sürdürüyor. Yaklaşık 40 yıl önce yapılan altyapı maalesef kullanılabilecek düzeyde değil. Bunu yaptığımız yenileme çalışmalarında yıpranan ve çürüyen boruları çıkardıkça görüyoruz. İnşallah altyapımız bittiği zaman daha kaliteli ve sağlıklı bir hizmeti vatandaşlarımıza sunacağız” dedi.

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