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Çağlayan’daki içme suyu boru hattı yenilendi

ANTALYA HABERLERİ  | 25.04.2020 14:24 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Çağlayan Mahallesinde sık sık arızaya neden olan içme suyu borusunu değiştirmek için çalışma yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Çağlayan Mahallesinde sık sık arızaya neden olan içme suyu borusunu değiştirmek için çalışma yaptı. ASAT ekipleri yoğun bir araç trafiğinin olduğu Barınaklar Bulvarı üzerindeki çalışmayı vatandaşları mağdur etmemek için sokağa çıkma yasağının olduğu dönemde gerçekleştirdi.
Korona virüs salgını sonrası hijyenin önem kazanması ve su tüketiminin artması nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü içme suyu hizmetinin aksatılmaması için yoğun bir çaba harcıyor. ASAT ekipleri meydana gelen arızaları da en kısa sürede gidererek vatandaşın mağduriyetini engelliyor. Muratpaşa İlçesi Çağlayan Mahallesi’nde örnek bir çalışmaya imza atan ASAT ekipleri, sık sık arızaya neden olan içme suyu boru hattını yeniledi.

Vatandaşlar bilgilendirildi
Antalya’da trafik yoğunluğunun en fazla olduğu yerlerden biri olan Barınaklar Bulvarı üzerinde gerçekleşecek çalışma için AYKOME (Antalya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi) ve UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) ortak hareket etti. Trafik akışında sorun yaşanmaması için çalışma, sokağa çıkma yasağının olduğu dönemde gerçekleştirildi. Çok sayıda iş makinesi ve personelin görev aldığı çalışma öncesinde de bölgedeki vatandaşlar su kesintisi hakkında bilgilendirildi.
ASAT’ın gerçekleştirdiği çalışmada 500 metre uzunluğundaki yıpranmış boru hattı yenilendi. Aşama aşama gerçekleştirilen çalışma sırasında vatandaşların su kesintisinden en az şekilde etkilenmesi sağlandı. Çalışma süresince oluşabilecek acil ihtiyaçlar için bir adet temiz su arazözü, jeneratörler ve farklı teknik ekipman bölgede hazır bekletilirken ASAT ekiplerinin titiz ve planlı çalışması vatandaşların takdirini topladı.

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