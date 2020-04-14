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Çaldıkları kepçeyi, İstanbul’da satmak isteyen 2 kişi tutuklandı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 14.04.2020 11:00 | Son Güncelleme

Kırşehir’den çaldıkları kepçeyi İstanbul’da yurt dışına satmaya çalıştıkları ileri sürülen 2 kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Kayseri kara yolu üzerindeki merkez Özbağ beldesinde elektrik hattı döşenmesinde kullanılan taşeron bir firmaya ait kepçenin çalındığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Kırşehir’den çaldıkları kepçeyi İstanbul’da yurt dışına satmaya çalıştıkları ileri sürülen 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Kayseri kara yolu üzerindeki merkez Özbağ beldesinde elektrik hattı döşenmesinde kullanılan taşeron bir firmaya ait kepçenin çalındığı ihbarı üzerine inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası ve MOBESE görüntülerini inceleyerek çalışmayı genişleten ekipler, yaklaşık 320 saatlik görüntünün incelenmesinin ardından üç kişi tarafından çalınan kepçenin Ankara’ya oradan da nakliye tırı ile İstanbul’a götürüldüğünü belirledi. Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle şüphelilerin kimliklerini belirleyen Kırşehir polisi, zanlılardan M.K.,’yi Ankara’da, S.İ.,’yi ise İstanbul’da yakaladı.
Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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