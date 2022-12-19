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Çaldıkları kıyafetleri üst üste giyen iki şahıs yakalandı

19.12.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da bir mağazaya girerek çaldıkları çok sayıda eşofman takımını üst üste giyip mağazadan çıkmaya çalışan 2 şahıs yakalandı.

Çaldıkları kıyafetleri üst üste giyen iki şahıs yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan bir giyim mağazasına giren iki yaşı küçük şahıs, çaldıkları bir kot pantolonunda bulunan alarm cihazını çıkartı. Kabinde yeni aldıkları pantolonu giyen şahıslar, kimseye fark edilmeden mağazadan ayrıldı. Daha sonra Sıratut Mahallesi Erdem Caddesi üzerinde bulunan bir giyim mağazasına giren her iki şahıs burada da takım halinde 5 adet eşofman alarak kabine girdi.

Her iki şahıs kabin içerisinde alarmları sökmeye çalışırken çaldıkları eşofmanlara da zarar verdi. Eşofmanları üst üste giyen her iki şahıs daha sonra alarmları çantalarına koyarak mağazadan ayrılmak istedi. Bu esnada kapı önünde duran bir mağaza görevlisi alarmların çalmasıyla her iki şahsı yakaladı. Her iki şahıs, olay yerine çağrılan polis ekiplerince alınarak polis merkezine götürüldü. Şahısların birinci mağazadan 250 TL, ikinci mağazadan ise bin 730 TL değerinde ürün çalmaya çalıştığı tespit edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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