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Çaldıran Belediyesi araçlarının bakımını yaparak tasarruf sağlayacak

VAN HABERLERİ  | 05.05.2020 16:28 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Belediyesi, 40’a yakın aracı için bakım atölyesi kurma kararı alarak tasarruf sağlamayı hedefliyor.Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çeşitli hizmetlerde çalıştırılan yaklaşık 40 aracın bakım ve onarımı için atölye kurulması kararlaştırıldı.

Çaldıran Belediyesi araçlarının bakımını yaparak tasarruf sağlayacak

Van’ın Çaldıran Belediyesi, 40’a yakın aracı için bakım atölyesi kurma kararı alarak tasarruf sağlamayı hedefliyor.
Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çeşitli hizmetlerde çalıştırılan yaklaşık 40 aracın bakım ve onarımı için atölye kurulması kararlaştırıldı. Belediyenin her türlü tamir, bakım ve onarım işlerini kurulacak olan atölyede yapılacağını ve böylelikle büyük bir ekonomik katkı sağlayacağını belirten Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Çaldıran Belediyesi olarak her yerden hizmet üretmenin çabasındayız. Belediyemize ait yaklaşık 40 aracımızın genel bakımının yapılması için bakım ve onarım atölyesi kuramaya karar verdik. Bu konuda şoförlerimiz ve iş makineleri operatörlerimizle bir araya gelerek istişarelerde bulunduk. İlçemiz Van iline 110 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Arızalanan araçlarımızı Van iline götürmek bizlere ciddi anlamda yük olmaktaydı. Belediyemiz bünyesinde kurulacak araç bakım ve onarım atölyesinin kurulması ile belediyemizin bütçesine de ciddi anlamda tasarruf etmiş olacağız. Açılacak atölyemizde oto elektrik, araç tamir ve lastik gibi çeşitli alanlarda hizmetler verilecek. Çalışmalarımızı sürdürürken belediyemizin kaynaklarını doğru şekilde kullanmaya özen gösteriyoruz. Pek çok faaliyeti kendi bünyemizde çözerek, kaynaklarımızı büyük yatırımlara kanalize etmemize olanak sağlıyoruz. Amacımız en uygun fiyata en kaliteli hizmeti halkımıza sunmaktır” dedi.

Çaldıran Belediyesi araçlarının bakımını yaparak tasarruf sağlayacak

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